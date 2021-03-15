شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أوبئة: معدلات الإصابة بكورونا ستصل إلى مستويات منخفضة الأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البروفيسور نيل فيرجسون، عالم الأوبئة من إمبريال كوليد بلندن، عن أنه متأكد بنسبة 80% من أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا ستصل إلى مستويات منخفضة جدا في الأشهر القليلة المقبلة بسبب اللقاحات، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأضاف أنه يعتقد أن البريطانيين يمكنهم الاستمتاع بالصيف مع قيود قليلة هذا العام من خلال اللقاحات التي تقلل من معدل الإصابة بفيروس كورونا.

ويعتقد البروفيسور لوكداون، أنه سيكون هناك عدد قليل جدًا من القيود المطبقة بفضل إطلاق اللقاح الذي تعاطاه ثلث السكان بالفعل في بريطانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه موجة كورونا الأخيرة في بريطانيا في الانكماش حيث توفي 52 شخصًا آخر بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا بانخفاض37 % عن الأسبوع الماضي.

وقال لصحيفة الأوبزرفر: من المحتمل جدًا أن نكون قد دفعنا فيروس كورونا إلى مستويات منخفضة جدًا، ويمكننا البدء في الاستمتاع بالصيف، مازلنا بحاجة إلى مراقبة الأشياء بعناية شديدة ولا يزال يتعين إجراء مناقشة مناسبة حول ما نفعله في الخريف، لكن لا يمكن تمديده إلا لمدة 6 أشهر في كل مرة.

وأوضح: "بالتأكيد، أعتقد أنه من المحتمل جدًا أن نضطر إلى طرح لقاح معزز للحماية من المتغيرات الجديدة المحتملة."

على الرغم من تفاؤله، يخشى رؤساء شركات الطيران من استمرار القيود المفروضة على السفر إلى الخارج خلال الصيف.

وحث رئيس شركة الخطوط الجوية البريطانية بوريس جونسون الليلة الماضية على الاستفادة من طرح المملكة المتحدة للقاح المتفوق على مستوى العالم لإنهاء القيود "المفجعة" على السفر إلى الخارج قبل إتلاف موسم عطلة آخر.

وتعد أحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة بمثابة دليل إضافي على نجاح بريطانيا في نشر اللقاح.