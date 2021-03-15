5 خرافات منتشرة عالميا عن لقاحات كورونا.. تسبب العقم وتضعف المناعة

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القاهرة - سامية سيد - بعد حصول الملايين حول العالم على لقاحات فيروس كورونا التي تمت الموافقة عليها في عدد من بلدان العالم مثل: لقاح أسترازينيكا وفايزر وموديرنا، مازال الكثير من الأشخاص يعيشون حالة من القلق والخوف من اللقاح، وفي هذا التقرير جمعنا لكم أبرز 5 خرافات عن لقاحات كورونا وسبل تصحيح هذه الخرافات ، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 خرافات عن لقاحات كورونا يجب تجاهلها

الخرافة الأولى: لقاح كورونا يمكن أن يسبب العقم

نشرت العديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي شائعات كاذبة حول كيف أن لقاح فيروس كورونا- نظرًا لتشابهه مع البروتينات الموجودة في الجسم - يمكن أن يشكل تهديدًا خطيرًا لخصوبة الشخص ومع ذلك لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن لقاحات كورونا الحالية يمكن أن تسبب العقم لدى النساء أو الرجال.

الخرافة الثانية إذا أصبت بفيروس كورونا فأنت لست بحاجة إلى اللقاح

في حين أنه من المناسب تأخير عملية التطعيم إذا كنت مصابًا بالفيروس، فبمجرد أن تتعافى تمامًا من عدوى كورونا وتتوقف عن العلاج ، يمكنك بالتأكيد تلقي اللقاح.

الخرافة الثالثة: تم التعجيل بتجارب اللقاح لذا يمكن أن يكون غير آمن

كان هناك حاجة ملحة لتطوير لقاح فعال من أجل حماية صحة البشر، لكن هذا لا يعني أن اللقاحات غير آمنة فقد اجتمع العديد من المهنيين الطبيين وعمالقة الأدوية والعلماء معًا لتطوير لقاح فعال ضد كورونا،وفي حين أن اللقاحات يمكن أن يكون لها بعض ردود الفعل السلبية على بعض الأشخاص لكن من الواضح أن لقاحات كورونا آمنة للجميع.

الخرافة الرابعة: يضعف مناعتك ويصيبك بالفيروس

يبدو أن الكثير من المعلومات الخاطئة تنتشر حول أن لقاحات كورونا تضعف المناعة وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بكورونا ومع ذلك، فإن هذا ليس صحيحا.

الخرافة الخامسة: يمكنك التوقف عن ارتداء القناع إذا حصلت على لقاح كورونا

كثير من الناس لديهم اعتقاد خاطئ بأنه بعد الحصول على لقاح كورونا يمكنهم العودة إلى الحياة دون ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي ومع ذلك ، هذا ليس صحيحا إذا تم تطعيمك أنت والأشخاص من حولك بشكل كامل ، يقترح مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أنه يمكنك الخروج بدون قناع وجه "كمامة".