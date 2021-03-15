هيئة الدواء المصرية تكشف حقيقة علاج السرطان بالفيتامينات والأعشاب

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أكدت هيئة الدواء المصري أنه لا يوجد دراسات علمية تؤكد أن تناول الفيتامينات والأعشاب له دور كبير فى علاج السرطان أو حتى القضاء عليه أو منع المريض من الانتكاسة بعد الشفاء.



ونصحت هيئة الدواء بضرورة استشارة الطبيب أو أخصائى التغذية أو الصيدلى عن المستحضرات الدوائية أثناء فترة العلاج، والتأكد من الجرعات وضبطها ومدتها وطريقة الحصول على المستحضر للحفاظ على الصحة العامة.

وكانت هيئة الدواء المصرية حذرت من الإسراف فى تناول الدواء بدون استشارة الطبيب مؤكدة على سبيل المثال لا الحصر أن تناول المسكنات والمضادات الحيوية بدون الرجوع للطبيب يؤثر على وظائف الكلى خاصة مع عدم ضبط الجرعات.

يشار إلى أن هيئة الدواء أعلنت إطلاق "برنامج اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بمصانع شركات الأدوية البشرية"، مؤكدة أن ذلك يأتى اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تطبيق معايير الجودة العالمية بشتى مجالات وقطاعات الدولة، وانطلاقًا من رؤية هيئة الدواء المصرية لتطبيق معايير واشتراطات الجودة العالمية بقطاع الدواء، بما يضمن دعم الاستثمار الدوائي في مصر.

وقال الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، إن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى صناعة الدواء والأداء الرقابى بمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية، وذلك من خلال منح هيئة الدواء المصرية شهادة اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية لبعض المستحضرات الصيدلية البشرية طبقا للمعايير التى تضعها هيئة الدواء المصرية.