شكرا لقرائتكم زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت جلسة أداء اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، لحكومة الوحدة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أمام مجلس النواب في طبرق بلبلة ومقاطعة وصخب.

فقد أشعلت زلة لسان نائب رئيس الحكومة حسين عطية عبدالحفيظ القطراني خلال أدائه اليمين، تلك الجلسة التاريخية.

وفي التفاصيل، قال المسؤول الحكومي خلال كلمته المقتضبة أمام النواب: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف (ثورة الفاتح من سبتمبر)"، ليلتقط الخيط مرة أخرى ويصحح ضاحكا "لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.

إلا أن زلة اللسان هذه لم تمر مرور الكرام، بل ضجت القاعة بالضوضاء والصخب، حتى طلب رئيس الجلسة الهدوء لاستكمال أداء أعضاء الحكومة للقسم القانوني.

الحكومة تؤدي القسم

وبعد القطراني توالى الوزراء على منصة القسم، وفي كل مرة ذكر أحدهما ثورة 16 فبراير، عاد الصخب والتصفيق أحيانا في إشارة تذكير ربما بحجم الخطأ الذي اقترفه نائب رئيس الحكومة.

وكان رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة الذي يتعين عليه إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر، أدى اليمين افي وقت سابق اليوم بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.

أتى ذلك، بعد أن أدى المجلس الرئاسي أيضا صباح اليوم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس.

يشار إلى أن ثورة الفاتح من سبتمبر قادها العقيد الراحل معمر القذافي في الأول من سبتمبر عام 1969، فيما أنهت ثورة 17 فبراير 2011 حكمه وحياته أيضا.