شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الاختبارات تساعد على تشخيص أمراض القلب أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فترة الحمل تزداد كمية الدم في جسمك لمساعدة طفلك على النمو، ويجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر لضخ الدم الإضافي، ما قد يؤدي إلى أعراض تشبه النوبة القلبية، فإذا كنت تعانين أعراض أمراض القلب أثناء الحمل أو إذا كنتِ مريضة بأحد أمراض القلب قبل الحمل يجب أن تتحدثي إلى طبيبك، لحماية نفسك وطفلك خلال فترة الحمل، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الاختبارات التي تساعد في تشخيص أمراض القلب أثناء الحمل، وفقاً لموقع aurorahealthcare.

إذا كنتِ تعانين من أمراض القلب أثناء الحمل ، فقد تعانين من أعراض تشبه النوبة القلبية وتشمل هذه الأعراض:

-تسارع معدل ضربات القلب

-ضيق في التنفس

-ألم صدر

-إعياء وتعب

-دوخة

اختبارات لتشخيص أمراض القلب أثناء الحمل

لمعرفة كيف يؤثر مرض القلب على حملك، قد يقوم طبيبك بإجراء اختبارات معملية أو اختبارات تشخيصية، مثل مخطط صدى القلب أو مخطط كهربية القلب (EKG)، كلاهما آمن للحوامل.

إذا كنت حاملاً أو تفكرين في إنجاب طفل ، فتحدثي مع طبيب القلب إذا كان لديك:

-عيب خلقي في القلب

-عدم انتظام ضربات القلب

-ارتفاع ضغط الدم

-متلازمة مارفان

-مرض الصمام (تضيق الصمام الأبهري أو تضيق الصمام التاجي)

ما هو مخطط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب)؟

مخطط صدى القلب، أو اختبار الصدى، هو فحص بالموجات فوق الصوتية لقلبك أثناء إجرائه يستخدم الأطباء موجات صوتية عالية التردد لإنشاء صور محوسبة لقلبك والأوعية الدموية المتصلة به.

تساعد هذه الصور طبيبك على رؤية حجرات قلبك وصماماته وهياكل الجدران والتحقق من وجود ثقوب أو تشوهات أخرى. إذا كان لديك سوائل زائدة تتراكم حول قلبك، يمكن لطبيبك أيضًا أن يرى ذلك أثناء اختبار صدى القلب.

ما هو اختبار مخطط كهربية القلب (EKG)؟

مخطط كهربية القلب (EKG) هو اختبار يتحقق من النشاط الكهربائي لقلبك ترسل الأقطاب الكهربائية المتصلة بصدرك وذراعيك وساقيك المعلومات إلى الكمبيوتر يتم تسجيل النتائج كملفات رقمية.

رسم القلب هو اختبار غير جراحي، ما يعني أنه لا يتطلب جراحة أو إدخال قسطرة إنها عملية غير مؤلمة ولا تنطوي على مخاطر.

يستخدم أطباؤنا مخطط كهربية القلب للمساعدة في تشخيص العديد من أمراض واضطرابات القلب الشائعة ، بما في ذلك:

-عدم انتظام ضربات القلب

-اعتلال عضلة القلب

-سكتة قلبية

-مرض القلب التاجي

-مرض قلب خلقي

-مرض صمام القلب

-النوبة القلبية