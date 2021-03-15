طريقة استخدام الشمر للتنحيف

بيروت - نادين محمد - تُعتبر العديد من خطط الأكل تجعلك تشعرين بالجوع أو عدم الرضا، وهذه هي الأسباب الرئيسية التي تجعلك تجدين صعوبة في الالتزام بخطة غذائية صحية، ومع ذلك، ليس كل الحميات لها هذا التأثير، ويقول العديد من الخبراء أنه يمكنك القيام بذلك دون اتباع "نظام غذائي"، وبدلاً من ذلك، هو إجراء تعديلات بسيطة على نمط حياتك، عن طريق الكثير من العلاجات الطبيعية التقليدية، ومن أفضلها نبات الشمر.

تُطلعك "الجميلة"، على بعض خلطات الشمر وفوائده في عملية تخسيس الوزن، لتحصلي على الرشاقة بأسهل الطرق.

تخلّصي من الوزن بنبتة الشمر

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خلطة الشمر والقرفة

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يُعدّ الشمر من أفضل العناصر الغذائية التي يمكن إدراجها في خطة التنحيف وخسارة الكيلوغرامات الزائدة، والطريقة هي:

قومي بنقع ملعقتين صغيرتين من الشمر المجفف وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، في كوب من المياه المغلية، وبعدها، اتركي النقيع جانبًا لمدة عشر دقائق، ومن ثم، صفّي النقيع وواظبي على شرب كوب منه ثلاث مرات يوميًا، وذلك قبل كل وجبة بمدة 15 دقيقة.

خلطة الشمر والشاي الأسود

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تُعتبر بذور الشمر مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن وغيرها، وكلها مهمة لحرق الدهون، والطريقة هي:

ضعي في وعاء على النار، كوبًا من الماء وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من بذور الشمر ونصف ملعقة كبيرة من الشاي الأسود، وحين يبدأ المزيج بالغليان، أضيفي إليه عودًا واحدًا من القرفة وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وبعدها، ارفعي المُكوِّنات عن النار واتركيها جانبًا الى أن تبرد.

واظبي على شرب كوب من هذه الخلطة يوميًا على الريق قبل وجبة الفطور.



خلطة الشمر والكمون

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يُعد الشمر مصدر غني بالألياف، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول، ويمنعك أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام، وهذا يؤدي إلى استهلاك أقل للسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

ضعي في وعاء على النار خمسة أكواب ماء، وعند الغليان أضيفي نصف ملعقة كبيرة من كل من بذور الشمر والكمون والكزبرة، اتركي المزيج يغلي لمدة خمس دقائق، وبعدها، ارفعيه عن النار، صفيه، واحتفظي به في زجاجة محكمة الإغلاق.

واظبي على شرب كوب من هذه الخلطة يوميًا صباحًا، وكميات قليلة منها على مدار اليوم.

فوائد الشمر في إنقاص الوزن

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يعمل على كبح الشهية، ويسهل عملية الهضم، ويطرد الغازات السامة من الجسم، وينقي الدم.

يُساعد في تفتيت الدهون وتذويب الشحوم والتخلص منها.

يُساهم في شد الجسم ويحارب ترهلات الجلد والسيلوليت.

يحتوي الشمر على مركب الميلاتونين، الذي يحارب السمنة عن طريق تحفيزه ظهور الدهن البني الذي يعمل على حرق الدهون في الجسم بدلًا من تخزينها.

يؤدي الشمر دورًا كبيراً في إدرار البول والحفاظ على الوزن، نظرًا الى احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.

يُساهم الشمر في تنظيم نسبة السوائل في الجسم، كونه غنيًا بالبوتاسيوم.

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