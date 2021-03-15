رجيم لنسف الدهون وإزالة السكر في 7 ايام فقط

بيروت - نادين محمد - من اجل نسف الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة وتنظيفه من السكر بشكل تام، من المهم اتباع حميات ديتوكس بين الحين والآخر. وتقوم على التوقف عن تناول المكأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة وعلى السكريات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك من المفيد الاعتماد على برنامج رجيم خاص مؤقت وسريع يمكن ان يساعد على نسف الدهون في البطن والارداف والذراعين في ايام قليلة. ولهذا ينصح بتطبيق برنامج رجيم العجة والزبادي الذي يؤدي الى ذلك في 7 ايام فقط.



من المفيد اذاً الاعتماد على برنامج نسف الدهون بحمية العجة والزبادي. لكن الافضل عدم تطبيقها لأكثر من 7 ايام منعاً لحدوث النقص في بعض المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية.

الاثنين

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الفطور. بيضة مقلية بزيت الزيتون، كوب من الزبادي غير المحلى مع الفواكه، نصف كوب من التوت البري، قبضة من الجوز.

الغداء. طبق سلطة مع قطعة متوسطة الحجم من السلمون المشوي، طبق صغير من السبانخ المطهوة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع الهليون.

الثلثاء

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الفطور. بيضتان مقليتان بالقليل من زيت الزيتون مع الهليون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

الغداء. طبق من سلطة الأفوكادو مع السبانخ، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

العشاء. قطعة ستيك مشوي من دون دهون، خضار مطهوة على البخار او مشوية.

الاربعاء





الفطور. بيضة مقلية بزيت الزيتون مع السبانخ.

الغداء. كوب من الزبادي غير المحلى مع نصف كوب من الكرز أو التوت وقبضة من اللوز ورشة من القرفة.

العشاء. طبق من السلمون المشوي مع الخضار المطهوة على البخار أو المشوية.

الخميس

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الفطور. مخفوق يحتوي على حليب جوز الهند، الكاجو، التوت مع رشة من القرفة.

الغداء. عجة من بيضتين مع طبق خضار مشوية.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع طبق سلطة كبير وملعقة طعام من الارز الكامل المطهو على البخار.

الجمعة

الفطور. مخفوق محضر من حليب جوز الهند، اللوز، الفراولة ورشة من القرفة.

الغداء. عجة مصنوعة من بيضتين مع بضع قطع من البروكولي.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، خضار مشوية، قطعة من جبنة قليلة الدسم، بضع حبات زيتون.

السبت

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الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، بيضتان مقليتان بالقليل من زيت الزيتون، قبضة من الكاجو.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق سلطة مع الملفوف والجزر.

العشاء. قطعة اسكالوب صغيرة مع الخضار المشوية.

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الأحد



الفطور. كوب من الزبادي غير المحلى مع الفواكه، بيضة مقلية مع القليل من زيت الزيتون والهليون.

الغداء. قطعة صغيرة من لحم الحبش المشوي من دون دهون، طبق سلطة أو خضار طازجة.

العشاء. ملعقتا طعام من الارز الكامل المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المسلوق من دون دهون.



ومن اجل نجاح هذا الرجيم ونسف الدهون التي تتجمع في البطن والخاصرتين والفخذين والذراعين بشكل نهائي من المهم بعد ذلك الحرص على تطبيق برنامج غذائي صحي والحد من تناول المأكولات الدسمة والاطعمة الجاهزة وتلك التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر المصنع. ومن المهم دائماً استشارة الطبيب الاختصاصي قبل تطبيق اي حمية تهدف الى استعادة الرشاقة وخسارة الوزن الزائد.

