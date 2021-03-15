25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 25 حالة وفاة، و2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، الإثنين، إنه تم تسجيل 24 حالة وفاة بالضفة الغربية وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 2132 إصابة في الضفة الغربية، و166 في قطاع غزة، مشيرة إلى تسجيل 1255 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و101 في قطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 181 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 238 ألفا و889 إصابة، تعافى منهم 212 ألفا و688 فيما تم تسجيل 2534 حالة وفاة.

وكانت الحكومة الفلسطينية زادت في الأيام الأخيرة من القيود على الحركة والتجمعات في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد إشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية: "بادرت وزارة الصحة خلال الأيام الماضية بإجراء توسعة جديدة في العديد من المستشفيات في جميع المحافظات، وزادت من أعداد الأسِرَّة بالمستشفيات، واستحدثت أقساما جديدة لاستقبال الأعداد المتزايدة للمصابين".

وأضاف: "تم مد الطواقم الصحية والطبية بأعداد جديدة من العاملين للتعامل مع حالات الإدخال الجديدة للمستشفيات لمواجهة هذه الموجة المقلقة من الانتشار غير المسبوق للفيروس".