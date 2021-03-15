أواني الألومنيوم.. تأثيرات خطيرة على الكبد والحيوانات المنوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف علماء عن مخاطر صحية كبيرة ناتجة عن طهي الطعام في أوانٍ مصنوعة من الألومنيوم، بعد إجراء تجارب على الفئران.

وركزت التجارب على التحقق من التأثير السام للعناصر الموجودة في الماء المغلي في أوانٍ ألومنيوم جديدة وأخرى قديمة عمرها يصل لـ6 سنوات، حيث قدم العلماء للفئران ما ترغب من ماء تم غليه في أوانٍ مصنوعة من الألومنيوم لمدة 3 و4 و5 أسابيع.

وأظهر تحليل المعادن الثقيلة وجود نسبة من الزرنيخ، والرصاص والكادميوم والألومنيوم في عينات الماء المغلي بتركيزات مختلفة، ووجدت أعلى التركيزات من هذه العناصر في الوعاء الذي وصل عمره لـ6 سنوات.

وأكدت النتائج حدوث تغيرات في الحيوانات المنوية لهذه الفئران، بالإضافة إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية لهذه الفئران كلما زادت مدة استعمال الفئران لهذه المياه، وزاد عمر الإناء المصنوع من الألومنيوم.

ولاحظ الباحثون زيادة في عدد كرات الدم الحمراء دقيقة النواة، بالإضافة لبعض التشوهات النووية في الفئران المستخدمة في هذه التجربة، وارتبطت هذه الزيادة أيضاً بزيادة عمر إناء الطهي.

ووجد تغيرات في وظائف الكبد للفئران التي قامت بشرب المياه المغلية، مما جعل العلماء يعلنون النتائج النهائية لهذه التجربة والتي تنص على أن المياه التي تم غليها في أواني الطهي الألومنيوم لها القدرة على إحداث تأثيرات سامة في الخلايا والجينات، وخاصة كلما زاد عمر الإناء.