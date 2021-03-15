"فيسبوك" تواجه المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا بإجراء جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة فيسبوك إنها بدأت تضيف تصنيفا للمنشورات التي تناقش سلامة الجرعات، وستضع قريبا تصنيفا على كل المنشورات بخصوص لقاحات كورونا.

وواجهت الشركة انتقادات من مشرعين وباحثين لسماحها بانتشار معلومات مضللة عن اللقاحات على منصاتها.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي في تدوينة أنها ستدشن أداة في الولايات المتحدة لتقديم معلومات عن الأماكن التي يمكن منها الحصول على لقاحات "كوفيد-19" وستضيف قسما خاصا بالمعلومات عن "كوفيد-19" لمنصتها "أنستقرام" لنشر الصور.

وانتشرت مزاعم خاطئة ونظريات مؤامرة عن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي.

ولا يزال موقعا "فيسبوك وأنستقرام"، اللذان شددا سياساتهما في الآونة الأخيرة بعد فترة طويلة من اتباع سياسة عدم التدخل بشأن المعلومات المضللة عن اللقاحات، يضمان حسابات كبيرة وصفحات ومجموعات تروج لمزاعم خاطئة بشأن الجرعات يمكن بسهولة العثور عليها من خلال كلمات البحث.