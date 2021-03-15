شكرا لقرائتكم خبر عن المدخنون أكثر عرضة لمخاطر دخول المستشفى والوفاة حال الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الباحثون بمركز كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أن "المدخنين الشرهين" أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة جراء فيروس كورونا، أدت لدخولهم المستشفى وتعرضهم للوفاة، وذلك بعد دراسة أجريت على 7000 مريض مصاب بفيروس كورونا.



التدخين وعلاقته بفيروس كورونا

وقال موقع كليفلاند كلينيك: أصبحنا نعلم الكثير عن المشاكل الصحية التي يسببها التدخين وتخلق معركة شاقة لمرضى كورونا، مؤكدًا أنه بعد أن فحص باحثون من كليفلاند كلينيك أكثر من 7000 شخص مصاب بفيروس كورونا، أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يدخنون لديهم مخاطر أكبر للدخول إلى المستشفى والوفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأضاف الموقع: المدخنون الشرهون، هم المصنفون على أنهم يدخنون علبة سجائر واحدة.

وقال جو زين، أخصائي الجهاز التنفسي الذي قاد البحث: "لقد رأينا أنه كلما زاد تدخين الفرد، زاد احتمال دخوله المستشفى عندما يصاب بفيروس كورونا".

وأكد زين، أنه يأمل أن تساعد مثل هذه الأبحاث المزيد من الناس على الاقلاع عن التدخين، موضحًا أن الأشخاص الذين يحققون نتائج جيدة بعد الإصابة بفيروس كورونا هم أشخاص يتمتعون باللياقة والصحة.

ونصح المدخنين قائلاً: "إذا كان التدخين شيئًا كنت تتمنى التوقف عنه منذ فترة طويلة، فإن هذه الدراسة سوف تدفعك فورا للتوقف عن التدخين".