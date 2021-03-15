شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: العقاقير الخافضة للكوليسترول تقلل فرص ظهور الخلايا السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون فى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إلى نتائج تؤكد فعالية العقاقير المخفضة للكوليسترول فى قتل الخلايا السرطانية، حيث تبين أن الأشخاص الذين يتناولون عقاقير مخفضة للكوليسترول على المدى الطويل لديهم سرطانات أقل مقارنة بغيرهم، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس.



العقاير المخفضة للكوليسترول تعمل على قتل الخلايا السرطانية

وقالت الدراسة إن هناك جين سرطانى يسمى PTEN ، يساعد على نمو الخلايا السرطانية، إلا أن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول، وتحديدا بيتافاستاتين يساعد على قتل الخلايا السرطانية، حيث تسببت تركيزات متساوية من بيتافاستاتين في موت الخلايا السرطانية في جميع الخلايا.

وتسهم الستاتينات أحد أهم أنواع الأدوية المخفضة للكوليسترول التي تعمل على منع إنزيم الكبد الذي يصنع الكوليسترول وتكوين إنزيمات بيروفوسفات جيرانيلجرانيل التي يطلق عليها ، GGPP، المسئولة عن توصيل البروتينات الخلوية بالأغشية الخلوية، في قتل الخلايا السرطانية أيضا.

وتوصلت الدراسة إلى أن عدم قدرة الخلايا السرطانية المعالجة بالستاتين على امتصاص البروتينات هو ما أدى بشكل فعال إلى تجويعها وبالتالي القضاء عليها.

وعقاقير الستاتينات توقف إنتاج الكوليسترول من خلال تقليل إنتاج الكمية الإجمالية للكولسترول في مجرى الدم، عن طريق تثبيط إنزيم يسمى HMG-CoA، وتقليل الدهون الثلاثية، وتثبيت اللويحات في الشرايين، مما يقلل من المخاطر المحتملة لارتفاعه مثل الإصابة بالنوبات القلبية.

كما تعمل على إعادة امتصاص الكولسترول المتراكم على الأوعية الدموية بدلًا من التقليل منه، ما يساعد في عمليات هضم الطعام وامتصاص فيتامين د.