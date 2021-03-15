بعد الإصابة بكورونا.. المتعافون يعانون من أعراض لـ10 أشهر

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

وجد باحثون أميركيون أن المتعافين من مرض "كوفيد-19" يعانون من أعراض لمدة تصل إلى 10 أشهر، منها ضيق التنفس والقلق والاكتئاب.



ولوحظت متلازمات ما بعد الإصابة بالفيروسات منذ أكثر من قرن من الزمن، ويبدو أن "كوفيد-19" ليس استثناءً، حيث أبلغ العديد من المتعافين من المرض عن استمرار الأعراض حتى بعد الشفاء، وعلى الرغم من أن فكرة استمرار الأعراض لمدة أطول بعد الإصابة في حال الإصابة بأعراض حادة قد باتت أمراً معروفاً، لكن السمات المرتبطة بهذه الاستمرارية لم تكن مفهومة بشكل جيد حتى الآن، وذلك بحسب موقع "نيوز ميديكال" الأمريكي، وفقا للعين.

وقال الموقع، في تقرير نشره الأحد، إن الباحثين في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد قاموا بإجراء دراسة حول الأمر، مشيراً إلى أن النتائج قد أظهرت أن المتعافين يعانون من الأعراض لمدة تصل إلى 10 أشهر بعد الإصابة.

وأضاف الموقع أنه من أجل الحصول على النتائج فقد استخدم الباحثون بيانات من استطلاع للرأي، يتضمن أسئلة حول "كوفيد-19"، تم إجرائه 10 مرات عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة وذلك في الفترة بين 13 يونيو/تموز 2020 و10 يناير/كانون الثاني 2021، وشمل المسح حوالي 124،962 شخصا.

ووجد الفريق أن 3.4% من المستطلعين ظهرت عليهم الأعراض لمدة أربعة أشهر أو أكثر، في حين أن 2.2% كان لديهم أعراض مستمرة لأكثر من ستة أشهر، كما أنه بناءً على تحليلات البيانات، فإن الفريق رأى أن التقدم في السن كان مرتبطاً بخطر أكبر لاستمرار الأعراض.

ورأى الموقع أن نتائج الدراسة تقدم دليلاً إضافياً على أن بعض الأشخاص الذين يتعافون من "كوفيد-19"، يعانون من أعراض طويلة الأمد ومستمرة.

وتابع: "كما أنه في دراسة أخرى أجريت مؤخراً كان 87% من المتعافين يعانون من عرض واحد مستمر على الأقل، فيما وجدت دراسة أخرى أنه بعد مرور ستة أشهر على دخول المستشفى يعاني 63% من المرضى من الضعف أو التعب، و26% من اضطرابات النوم".

فيما قال موقع "آي نيوز" البريطاني إنه بعد مرور عام على بداية الوباء، فإنه لا يزال الأطباء في بداية التعرف على الأعراض طويلة المدى لـ"كوفيد-19"، كما أن أسئلة مثل سبب معاناة الناس من استمرار الأعراض لا تزال بعيدة عن الإجابة حتى الآن.

وأضاف الموقع أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الفيروس يواصلون الشعور بأعراض، وذلك إلى جانب حوالي عُشر أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط.

وأوضح الموقع أن الأعراض المستمرة لدى المتعافين متنوعة، ولكن الأعراض الأكثر شيوعاً للاستمرار على المدى البعيد تشمل ضيق التنفس والتعب وضبابية الدماغ والقلق والاكتئاب، مشيراً إلى أنها يمكن أن تستمر لفترات زمنية مختلفة وقد تأتي وتذهب.

وتابع: "ما يقدر بنحو 700 ألف شخص في المملكة المتحدة لديهم، أو سيصابون قريباً بأعراض طويلة المدى لكوفيد-19، وذلك بناءً على عدد وشدة الإصابات حتى الآن، كما أن هناك مخاوف من إمكانية تجاوز الرقم مليون حالة".