احذر.. علامات خطيرة لنقص فيتامين B12

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

يساعد فيتامين B12 في الحفاظ على صحة الأعصاب وخلايا الدم وتكوين الحمض النووي، كما انه يعد وقودا للجسم، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى حدوث خلل في وظائف الجسم.



ووفقا للجمعية الكندية لأبحاث الأمعاء، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 لفترات طويلة، إلى زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض العقلية، وتلف الخلايا العصبية، وتفاقم التصلب المتعدد (مرض التصلب العصبي المتعدد).

ويعد مرض التصلب العصبي المتعدد حالة يمكن أن تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، ما يتسبب في مجموعة واسعة من الأعراض المحتملة، بما في ذلك مشاكل في الرؤية أو حركة الذراع أو الساق أو الإحساس أو التوازن.

وبحسب روسيا اليوم تشمل العلامات التحذيرية الأولية لنقص فيتامين B12، ما يلي:

• لون أصفر شاحب على جلدك.

• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة الفم.

• وخز حاد.

• تغييرات في طريقة مشيتك وحركتك.

• اضطراب الرؤية.

• التهيج.

وهناك أسباب رئيسية لنقص فيتامين B12 - فقر الدم الخبيث المرتبط بالنظام الغذائي، وهو حالة لا يستطيع فيها الجسم تكوين بروتين تصنعه المعدة يسمى العامل الداخلي.

ونتيجة لذلك، يواجه الجسم مشكلة في امتصاص فيتامين B12 من جميع الأطعمة والمكملات الغذائية.