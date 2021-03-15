شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. اعتلال شبكية العين مؤشر على الإصابة بمرض خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت دراسة جديدة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، أن صحة العينين مرتبطة بشكل وثيق بصحة الدماغ، حيث وجد الباحثون أن كبار السن المصابين باعتلال الشبكية في العين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية والخرف، مقارنة بالأشخاص الذين لم يعانوا من أمراض العيون.

ووفقاً لموقع “يو بي آي” الإلكتروني، يشير اعتلال الشبكية إلى مرض يصيب الشبكية، وهي نسيج حساس للضوء في مؤخرة العين، غالباً ما يحدث اعتلال الشبكية بسبب مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الشبكية.

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات اعتلال الشبكية كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أمراض في العين، وبالمثل، كانوا أكثر عرضة بنسبة 70٪ لمشاكل الذاكرة المرتبطة بالخرف.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتور ميتشيل لين، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب في مركز “مايو كلينيك” بولاية فلوريدا، إن نتائج الدراسة أولية ولا يمكن اعتمادها بشكل نهائي قبل إجراء المزيد من الأبحاث حول علاقة صحة العينين بصحة الدماغ.