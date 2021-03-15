5 أشياء أصبحت سببًا للخوف والذعر بعد وباء كورونا.. منها السلام باليد والزحام

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القاهرة - سامية سيد - تسبب وباء فيروس كورونا في تغيير نمط حياة البشر حول العالم، ومعظم الأشياء التي كنا نفعلها بأمان قبل الوباء أصبحت مصدرًا للخوف والذعر خوفًا من التقاط عدوى كوفيد 19، منها على سبيل المثال السلام باليدين أو المعانقة، ومنذ عام أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح جائحة عالمية، ولهذا نقدم لكم أبرز 5 أشياء أصبحت سبباً للخوف والذعر بمناسبة مرور عام على إعلان كورونا جائحة، وفقاً لشبكةCNN الأمريكية.





5 أشياء أصبحت سبباً للخوف والذعر بعد وباء كوروناالتواجد في تجمعات من الناس

إذا كنت قد شاهدت مؤخرًا فيلمًا تم تصويره قبل الوباء، فمن المحتمل أن تكون أي مشاهد جماعية تبدو غريبة عليك بعض الشيء، وبينما لا نزال بعيدين عن التجمعات الكبيرة، قد تجد نفسك في أماكن قريبة بشكل متزايد مثلما تكون في متاجر البقالة أو في وسائل النقل الجماعي ما يتسبب في شعورك بالقلق والذعر.

بمجرد أن تقرر مقدار المساحة التي تحتاجها، استخدم مرفقيك أو ساقيك أو شيء ما - مثل حقيبة تسوق أو عربة بقالة - لإنشائه حتى يحترم الناس حدودك في أي مكان مزدحم.

إذا شعرت بالذعر، قم بالتركيز على تنفسك وإخبار نفسك، "سأخرج من هنا في بضع دقائق.. تحرك ببطء مع الحشد حتى تجد مساحة لنفسك".

المصافحة والمعانقة

نصح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، بالتخلي عن ثقافة السلام باليدين القديمة إلى الأبد، وأنه يمكنك التلويح أو الاصطدام بالمرفقين لتقليل التواصل باليدين واحتمالات نقل العدوى."

تقاسم الأماكن العامة

الجلوس على مقعد كان يجلس عليه شخص آخر أصبح مصدرًا لقلق البعض، لذا يمكنك تعقيم اليدين المحيطين بالمقعد، وكذلك عندما يطلب منك شخص آخر الجلوس بالقرب منك يمكنك أن تقول له على سبيل المثال، "آسف، ما زلت لم أتلق التطعيم".

مشاركة الأشياء لمساعدة الآخرين

يمكنك أن تتخلص من خوفك لمشاركة أشيائك مع الآخرين، اتخذ خطوات صغيرة لإدارة قلقك والتواصل الاجتماعي وتخفيف المخاطر الفعلية، يمكن أن يكون لديك معقم لليدين وأقنعة متاحة بسهولة.

العودة إلى مكان العمل

قال رافي إس جاجيندران، رئيس قسم القيادة والإدارة العالمية بجامعة فلوريدا الدولية والأستاذ المشارك في كلية إدارة الأعمال، إنه عند العودة إلى المكتب ، فإن الأمر الأكثر رعباً هو فقدان السيطرة على التباعد الاجتماعي والالتزام بقواعد الوقاية.

وأضاف جاجيندران إن ما يمكنك فعله ركز على الاستعداد لما يمكنك التحكم فيه، بما في ذلك حمل معقم اليدين وارتداء قناع.