شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عوامل الخطر التي تجعلك عرضة لأعراض كورونا طويلة الأمد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختفي معظم أعراض فيروس كورونا في غضون أسابيع، لكن بالنسبة لبعض الناس، قد تكون المعركة مع أعراض فيروس كورونا أطول، ويكون لها آثار على صحتهم العامة، وهذا ما يشار إليه باسم "متلازمة ما بعد كورونا" أو "كورونا طويل الأمد"، ووفقًا للخبراء، فإن ما يقرب من 1 من كل 4 من الناجين من كورونا يميلون إلى أن يكونوا ذوي الأعراض طويلة الأمد لكورونا ويتعين عليهم محاربة قائمة طويلة من الأعراض المربكة، بما في ذلك ضيق التنفس المستمر، والتعب الشديد وآلام العضلات والالتهابات المزمنة، والأرق، والتوتر، في هذا التقرير نتعرف على أبرز عوامل الخطر التي تجعلك عرضة لأعراض كورونا طويلة الأمد، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".





س: ما الذي يجعل انتشار متلازمة ما بعد كورونا مقلقًا للغاية؟

يمكن أن يواجه مرضى كورونا وقتًا عصيبًا وطويلاً لاستئناف الحياة الطبيعية وفي الوقت الحالي، لا يوجد دليل سريري يشير إلى ما الذي يجعل الشخص عرضة لتطور هذه الأعراض بالضبط، أو لماذا يميل بعض الناس إلى التعافي بسهولة، بينما البعض الآخر لا يفعل ذلك.

ومع ذلك، وجد الخبراء الآن أن هناك بعض عوامل الخطر التي تزيد من خطر تعرض الشخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

يُعرَّف كوفيد طويل الأمد بأنه حالة تظهر على الشخص أعراض كورونا لأكثر من 28 يومًا بعد التعافي من الفيروس في اختبارات كورونا.

ووفقًا لدراسة حديثة ونشرت في مجلة Nature Medicine، فإن الأعراض في الأسبوع الأول من ظهور العدوى يمكن أن تكون عاملاً حاسماً في تحديد قابلية تعرض الشخص لفيروس كوفيد -19 لفترة طويلة.

على الرغم من أنه قد لوحظ منذ فترة طويلة أن بعض الأعراض ترتبط بشدة العدوى، فإن تحديد هذه الأعراض الرئيسية يمكن أن يكون أيضًا مفتاحًا لتحديد خطر كوفيد طويل الأمد لدى الشخص المصاب.



اعراض كورونا

س: ما الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا طويل الأمد؟

قام الباحثون المشاركون في الدراسة بجمع البيانات من أكثر من 4000 متعافي من كورونا مصابين بين شهري مارس 2020 وسبتمبر 2020 باستخدام تطبيق فحص الأعراض.

وكشفت نتائج الدراسة عن أن جميع المرضى، الذين قيل إنهم يعانون من متلازمة ما بعد كورونا، عانوا من خمس علامات كلاسيكية في الأسبوع الأول من تشخيصهم.

من بين أكثر من 4000 مشارك، أبلغ حوالي 13٪ من المرضى عن أعراض استمرت لأكثر من 28 يومًا و4٪ لأكثر من 8 أسابيع و 2٪ لأكثر من 12 أسبوعًا.

تمكن المزيد من التحليل أيضًا من إثبات أن هذه الأعراض الخمسة في الأسبوع الأول من الإصابة كانت أكثر تنبؤًا بخطر الإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد - أي آلام العضلات، والتعب، والصداع، والصوت الأجش، وصعوبة التنفس.

كما لوحظ فقدان الشم أو ضعف حاسة الشم كعلامة عدوى أولية شائعة في أولئك الذين يعانون من مرض كوفيد طويل الأمد.



فيروس كورونا

س: من هو الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد طويل الأمد؟

لاحظ البحث أيضًا أن خطر الإصابة بأعراض طويلة الأمد يزداد بشكل كبير مع تقدم العمر.

الناجون من كورونا، الأكبر سنًا (أكثر من 65 عامًا) لديهم أعلى احتمالية لتطوير كوفيد لفترة طويلة.

أبرزت الدراسات السابقة أيضًا أن هناك أيضًا بعض عوامل الخطر الأخرى التي يمكن أن تزيد من فرص الشخص في المعاناة من المشاكل والآثار الجانبية المستمرة بعد معركة كورونا، وهي الجنس والأمراض المزمنة الموجودة مسبقًا.

على الرغم من أن النساء يواجهن خطرًا منخفضًا من شدة كورونا والوفيات ، فمن المرجح أن يعانين من أعراض كورونا لفترة طويلة أكثر من الرجال وتوجد مخاطر مماثلة لأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة ، مثل الربو ومشاكل الرئة والسمنة ومضاعفات القلب.

ومع ذلك، يحذر الأطباء بشكل متزايد من أنه على الرغم من عوامل الخطر المذكورة، يمكن أن يصيب كوفيد طويل المدى أي شخص، في أي عمر، وبالتالي يجب على الناس توخي الحذر.