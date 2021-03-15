في يوم الطفل الإماراتي .. حملة "حق اللعب"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 10:42 صباحاً -

احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 مارس من كل سنة، أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الأطفال واليافعين على الاحتفال بهذه المناسبة، عبر مسابقة تفاعليّة حول "حق الطفل في اللعب".

وتأتي احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت شعار "حق اللعب"، حيث تتطلع إلى أن يكون اليوم مناسبة لرفع الوعي بأهمية اللعب كواحد من الاحتياجات الأساسية للأطفال، بما يحقق الالتزام بالبنود التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، وقانون حقوق الطفل في دولة الإمارات (قانون وديمة).

حق الطفل في اللعب

وكشف المكتب الهدف من إطلاق المسابقة وآليات المشاركة فيها، إذ تأتي بهدف تشجيع الأطفال واليافعين والشباب في الإمارات على مشاركة فهمهم وتجربتهم في اللعب، وذلك عبر تصوير ونشر فيديوهات مبتكرة وإبداعية، حيث يستمر المكتب في استقبال المشاركات حتى 31 مارس. وخصص المكتب جوائز للفائزين في المسابقة، الذين سيتم اختيارهم وفق التزامهم بالشروط.

وكان مكتب الشارقة صديقة للطفل قد نظّم اجتماعاً تنسيقياً بحضور 50 شخصاَ يمثّلون 35 مؤسسة وإدارة في إمارة الشارقة، وذلك بهدف توحيد رسائل الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، والتركيز على مقوّمات الشارقة الصديقة للأطفال واليافعين في الأنشطة والفعاليّات والحملات الترويجية بهذه المناسبة، وعرضها عبر منصات موحّدة.

حقوق الطفل غير قابلة للتجزئة

وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: "إن حقوق الطفل متعددة وغير قابلة للتجزئة، ولا يمكن إعطاء الطفل بعض حقوقه وحرمانه عن غيرها، واللعب واحد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يحظى بها كل طفل، فاللعب يؤثر على نمو الطفل الجسدي والعاطفي والذهني، ويعزز من نشأته السليمة وهو أحد الآليات الأساسية لاكتساب الطفل المعارف والوعي بمحيطه والتعرف على مواهبه وتعزيز مهاراته في التواصل واكتساب اللغة وغيرها من المهارات".

وبشأن ما حققته الشارقة على صعيد تعزيز حقوق الأطفال، قالت: "نجحنا في حصول الشارقة على اعتماد منظمة اليونيسف عام 2018 كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، بعد أن استوفت شروط المنظمة العالمية لتلبية حقوق الطفل والتعريف بها وتعزيزها ضمن مبادرتها العالمية (المدن الصديقة للأطفال واليافعين)، مما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتطوير ممارسات حقوق الطفل والحرص على استدامتها من أجل تحقيق إنجازات أكبر مما كنا عليه. وبمناسبة يوم الطفل الإماراتي، نجدد التزامنا بهذه الجهود وبسعينا للارتقاء بمعايير حقوق الطفل على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام".

وتدشيناً لحملة التوعية بحق الأطفال في اللعب، أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل فيديو ترويجياً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، يصور مجموعة من الأطفال في عدد من أبرز معالم الشارقة والأماكن المخصصة للأطفال في الإمارة، ويبرز أهمية اللعب ومشاركة أولياء الأمور والعائلة لدعم هذا الحق لأبنائهم.

شاركيه فرحته بيوم الطفل الاماراتي

أما عن شروط الاشتراك في المسابقة، فتتطلب أخذ موافقة الأهل، وتصوير مقطع فيديو لمدة 30 ثانية، ومتابعة حساب مكتب الشارقة صديقة للطفل (@sharjahchildfriendly)، ومن ثم نشر الفيديو على تطبيق "تيك توك" باستخدام الوسوم المعتمدة للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي لهذا العام.

نبذة عن مكتب الشارقة صديقة للطفل

تأسس مكتب الشارقة صديقة للطفل في 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية كريمة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف إعداد الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في دعم حقوق الأطفال واليافعين بالشارقة، والعمل على توفيرها بالتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية ذات الصلة.

ويشرف المكتب حالياً على تنفيذ مشروعين رئيسيين هما: مشروع "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين"، الذي يأتي ضمن مبادرة "المدن الصديقة للأطفال واليافعين" العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ويهدف لصون حقوق الأطفال في الإمارة ورفع وعيهم بها، ومشروع "الشارقة صديقة للطفل والعائلة" الذي يهدف إلى الارتقاء برعاية الطفل وتنشئته عبر تمكين الوالدين والعمل على تحسين السياسات المؤسسية لتكون صديقة للعائلة.