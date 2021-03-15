شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح أفضل الطرق للتخلص من دهون الكبد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، طرق تنظيف الكبد من الدهون المتراكمة.

وأبان في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” أن أول هذه الطرق هو التخلص من السمنة من خلال نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة.

وأكد أنه يفضل عند إنقاص الوزن أن يكون بشكل تدريجي من خلال فقد من نصف كجم إلى كيلو من الوزن أسبوعياً، مع تخفيض السعرات الحرارية اليومية بمقدار 500 سعر حراري.

وأشار إلى ضرورة التحكم في داء السكري وضغط الدم وارتفاع دهون الدم، كما ينصح بأخذ تطعيمات فيروسات الكبد والتطعيمات الموسمية مثل الأنفلونزا.