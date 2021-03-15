كورونا حول العالم.. "ألم شديد" في نيويورك وهولندا تعلّق لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استطاع وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد التأثير على جميع دول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 120 مليونا و417 ألفا و107 إصابات حتى الإثنين.





كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و665 ألفا و247 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 96 مليونا و965 ألفا و54 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





حفل تكريم بنيويورك

بعد عام على بدء الجائحة، نظّمت نيويورك، المدينة الأكثر تأثّراً بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تكريماً مؤثّراً لحوالي ثلاثين ألفاً و258 شخصاً من سكّانها توفّوا جرّاء "كوفيد-19".

وبعد أن طلب التزام دقيقة صمت تكريماً للضحايا، قال رئيس بلديّة المدينة بيل دي بلازيو في حفل افتراضيّ مباشر: "لقد فقدنا أفراداً من نيويورك، أكثر ممّا خسرناه في أحداث الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام وإعصار ساندي وأحداث 11 أيلول/سبتمبر مجتمعةً".

وأضاف: "لقد تأثّرت كلّ أسرة.. وهناك ألم تُعانيه كثير من العائلات، ألم شديد".

وتحدّث دي بلازيو خصوصاً عن "أبطال" القطاع الصحّي الذين "أنقذوا أرواحا"، أحيانًا على حسابهم، طالبا أيضًا تذكّر الأوقات السعيدة.





خمس إصابات جديدة في الصين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي نزولا من عشر إصابات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى تسع مقابل عشر حالات في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90049 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.





هولندا توقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

قالت الحكومة الهولندية إنها قررت تعليق التطعيم بلقاح أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا حتى 29 مارس/آذار على الأقل كإجراء احترازي.

وأكدت الحكومة أن الإجراء، الذي يأتي عقب قرار مشابه من أيرلندا، يستند على تقارير من الدنمارك والنرويج باحتمال وجود آثار جانبية خطيرة.

وذكرت السلطات الصحية بالنرويج يوم السبت الماضي، أن ثلاثة موظفين بالقطاع الصحي كانوا قد تلقوا اللقاح مؤخرا يخضعون للعلاج في مستشفى بعد إصابتهم بنزيف وتجلط في الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.





220 وفاة جديدة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 2415 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا و220 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و166 ألفا و290 حالة والوفيات إلى 194710.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

مصر تسجل 644 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة، وذلك صعودا من 641 إصابة و42 وفاة السبت.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 190924 من ضمنهم 147234 حالة تم شفاؤها، و11300 حالة وفاة".