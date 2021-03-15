تعرف على فوائد تناول الشوفان على صحة المرأة

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القاهرة - سامية سيد - دقيق الشوفان مليء بالمغذيات الكبيرة التي يمكن أن يستفيد منها جسمك خلال دورتك الشهرية، وينصح خبراء التغذية العلاجية ومن أبرزهم جيوتي جارج، بتناول الشوفان خلال فترات الدورة الشهرية، مؤكدة أن تلك الحبوب المتواضعة هي خيار رائع للإفطار، كما أنها أثبتت فوائد عديدة في مكافحة تقلصات الدورة الشهرية، حسب ما نشر فى موقع Onlymyhealth .



حقائق غذائية عن دقيق الشوفان: الفوائد الصحية والآثار الجانبية لتناول حبوب



الشوفان



دقيقة الشوفان

الشوفان مصدر ممتاز للألياف:الشوفان هو مصدر بيتا جلوكان، وهو ألياف قابلة للذوبان في الماء توجد بكثرة في الحبوب، ويمكن أن تساعد الألياف في نظام التخلص من هرمون الاستروجين بشكل أفضل، ما يعني بشكل أساسي أنها يمكن أن تمنع إعادة امتصاص هرمون الأستروجين وتقليل مستويات هرمون الأستروجين وبالتالي تقليل تقلصات الدورة الشهرية، وعلاج أفضل لتقلصات الدورة الشهرية. الشوفان مصدر ممتاز للمغنيسيوم:أثبتت العديد من الدراسات فوائد المغنيسيوم في الوجبات الغذائية للمرأة، يمكن أن يساعد المغنيسيوم الموجود في الشوفان في تخفيف التوتر أثناء الدورة الشهرية، بل ويؤثر بشكل إيجابي على دورات المرأة، ويساعد النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض من خلال المساعدة في تنظيم الدورة الشهرية أيضًا.يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن:الفوسفور والنحاس وفيتامين ب 1 والحديد والسيلينيوم والزنك، في بعض الأحيان في جدول مزدحم ومليء بالحيوية، ننسى جودة الطعام وقيمته الغذائية ونستنزف كل ما نحصل عليه في المطبخ غير الصحيح، لذا قم بإدخاله في نظامك الغذائي لأنه مغذٍ للغاية ما سيساعدك على الاهتمام به من قيمتك الغذائية اليومية لأنها سهلة وسريعة التحضير. يحتوي الشوفان على دهون جيدة وهو مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة: الدهون الجيدة في الشوفان تمنح الشوفان ملمسًا كريما، وهي أيضًا السبب في أن الشوفان يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، على عكس معظم الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي تقدم سعرات حرارية فارغة فقط، يحتوي الشوفان على كربوهيدرات بطيئة الإطلاق تساعدك على البقاء ممتلئًا وتساعد على تنظيم حالات مثل متلازمة تكيس المبايض التي قد تسبب تقلصات مؤلمة في الدورة الشهرية.ما هى الآثار المترتبة على تناول دقيق الشوفان؟

قد تعمل نخالة الشوفان أو جلوتين وهو مركب بروتيني عبارة عن خليط من مادتي الجلوتنين والجليادين، وهي تشكل 80% من البروتين الموجود في بذرة القمح،على منع امتصاص الأمعاء للمواد التي تساهم في أمراض القلب وارتفاع الكولسترول ومرض السكري، ويمكن أن يؤدي وضع المنتجات التي تحتوي على الشوفان على الجلد إلى إصابة بعض الأشخاص بطفح جلدي.