شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاجات المنزلية للقىء عند للأطفال.. أهمها عصير النعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد القيء مشكلة خطيرة للبالغين، كما أنه يسبب المشكلات المرضية للأطفال، ويجعل الآباء قلقين، حيث يتقيأ الأطفال بسبب النظام الغذائي الخاطئ أو ارتجاع المرىء، فإذا كان تكرار القيء مرتفعًا، فيجب معالجته واستشارة الطبيب، ولكن لا تعطي الأدوية لطفلك دون استشارة، ويرصد التقرير التالى بعض العلاجات المنزلية لعلاج التقيؤ عند الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

السوائل

أفضل طريقة لتخفيف حالة القيء هي جعل من يعانون منه يستهلكون الكثير من السوائل، وفي معظم الحالات، يكون الجفاف هو السبب الرئيسي للقيء لذا تأكد من أن طفلك المصاب بالقيء يستهلك كمية كبيرة من السوائل، مع الامتناع عن إعطاء أطعمة صلبة حتى تتحسن حالته.



زيادة السوائل

مزيج العسل وعصير الزنجبيل

هذا المزيج فعال لمكافحة السعال والبرد ولكنه فعال أيضًا لمعالجة القيء، قد لا تعرف أن الزنجبيل علاج فعال للقيء والغثيان قد يستهلك البالغون قطعة من الزنجبيل للحصول على الراحة ولكن الأطفال لا يتناولونه وبالتالي، يمكنك أخذ بعض عصير الزنجبيل وخلطه مع العسل، سيعزز ذلك عملية الهضم ما كما سيساعدهم في النهاية على الشعور بالارتياح والتحسن.



عصير الزنجبيل

عصير النعناع

لا يمكن أن يكون هناك علاج منعش مثل عصير النعناع للقيء والغثيان، أوراق النعناع الطازجة لها خصائص تبريد من شأنها أن تهدئ المعدة وتجعلك تشعر بالحيوية، النعناع علاج للقيء والغثيان.



عصير نعناع

شاي القرفة

قد يحصل الكبار على راحة فورية بعد شرب شاي القرفة عندما يشعرون بالغثيان، ولكن الأطفال أيضًا يمكن أن يجدوا الراحة، القرفة من التوابل المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إذا كان طفلك يتقيأ بسبب التسمم الغذائي، فإن تناول شاي القرفة أو ماء القرفة قد يساعد في طرد السموم من الجسم.



شاي القرفة

ماء الأرز

علاج آخر مثبت للتقيؤ عند الأطفال هو ماء الأرز، هذا مفيد في المساعدة في حالات القيء الناتجة عن التهاب المعدة، عندما يتعلق الأمر بإعداد ماء الأرز، استخدم دائمًا الأرز الأبيض وليس الأرز البني.



ماء الأرز

القرنفل

القرنفل مفيد للهضم وقد ثبت أيضًا أنه ضد القيء، إذا كنت تشعر بالرغبة في التقيؤ أو لطفلك، يمكنك إعطاؤه بعض القرنفل لمضغه، تتفاعل المقتطفات الموجودة فيه على الفور وتوفر راحة سريعة، إذا كنت لا تمضغ لأن لها نكهة قوية جدًا، يمكنك أيضًا صنع شاي القرنفل.