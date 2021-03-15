شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكشفون لغز أقدم كمبيوتر في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل علماء إلى كيفية عمل أول كمبيوتر فى العالم، والذى يُشار إليه أنه الأقدم فى العالم، ويرجع تاريخه إلى أكثر من 2000 عام.

عام 1901، عثر غواصون على مجموعة كنوز من سفينة تجارية من العصر اليونانى، وكان من ضمنها آلة «أنتيكيثيرا»، والتى حيرت العالم كثيرًا، وهى آلة ميكانيكية معقدة من التروس والمسننات.

وأُعتقد أن الجهاز اليونانى القديم، الذى يعمل بالطاقة اليدوية، قد تم استخدامه للتنبؤ بالكسوف والأحداث الفلكية، لكن نجا ثلث الجهاز فقط، مما ترك الباحثين يفكرون فى كيفية عمله وكيف يبدو. وما توصل إليه العلماء أن هذا الجهاز الغامض «كمبيوتر»، بل أقدم جهاز كمبيوتر تم اكتشفاه، ومن خلال دراسات سابقة تم حل الجزء الخلفى من الآلة، لكن طبيعة نظام التروس المعقد فى المقدمة ظلت غامضة.

يعتقد علماء من كلية لندن الجامعية (UCL) أنهم تمكنوا أخيرًا من حل اللغز باستخدام النمذجة الحاسوبية ثلاثية الأبعاد. لقد أعادوا إنشاء اللوحة الأمامية بأكملها، ويأملون الآن فى بناء نسخة طبق الأصل كاملة الحجم من Antikythera باستخدام مواد حديثة.