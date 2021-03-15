شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن هدية فى عيد الأم.. فحوصات مهمة للسيدات بعد سن الـ50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الكثيرون لاستقبال عيد الأم وتحضير المفاجآت والهدايا المختلفة، ولكن فى عيد الأم 2021 ينصح البعض بتقديم الهدايا الصحية للأمهات وذلك من خلال إجراء بعض الفحوصات بعد سن الـ50 وذلك للاطمئنان على صحة الأمهات وحمايتهن من الأمراض المزمنة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز الفحوصات التى يجب أن تقوم بها السيدات هى:

1:فحص الماموجرام

يجب أن تخضع جميع النساء لتصوير الثدي بالأشعة للكشف عن سرطان الثدي، ويختلف عدد مرات طلب العلاج حسب العمر.

وتوصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عامين للنساء بين 50 و74 عامًا، ويجب أن تتعاون النساء الأصغر من 50 عامًا مع أطبائهن لتحديد عدد مرات إجراء التصوير الشعاعي للثدي.

2:اختبار الكولسترول

يجب على النساء إجراء فحص أساسي لمستويات الكولسترول والدهون الثلاثية إذا كن معرضات لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وتوصى جمعية القلب الأمريكية النساء بالحصول على فحص كل 4-6 سنوات، ابتداء من سن 20.

3:فحص ضغط الدم

يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم إذا كان ضغط الدم أعلى من 140/90، نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أخرى، كما يجب فحصه كل عامين إذا كان 120/80 أو أقل، وإذا كان أعلى، فقد يوصي طبيبك بفحصه أكثر من مرة، وإذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، يجب أيضًا إجراء فحص لمرض السكري.

4:فحص العين

احصل على فحوصات الرؤية كل عامين إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة أو النظارات، إذا لم تكن لديك مشاكل في الرؤية ، فقد لا يكون الفحص ضروريًا، ومع ذلك، يجب أن ترى طبيب عيون إذا كان لديك أي مخاوف.

5:يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا كل عام، خاصة إذا كان عمرك يزيد على 65 عامًا أو لديك عوامل خطر تجعلك أكثر عرضة للإصابة.

6:اختبار كثافة العظام

يجب فحص النساء اللواتي يبلغن من العمر 65 عامًا أو أكبر بحثًا عن هشاشة العظام، إذا كنت قد تعرضت لكسر في أي وقت مضى، يجب أن تخضع لاختبار كثافة العظام بمجرد دخول مرحلة سن اليأس، يجب أيضًا إجراء هذا الاختبار إذا كان عمرك أقل من 65 عامًا ولديك مخاطر عالية للكسور.

7:اختبار السمع

يجب فحص سمعك في درجات مختلفة ومستويات شدة مختلفة قد تحتاج الأمهات إلى فحص واحد مرة في السنة.