ما علاقة الوجبات السريعة بزيادة التوتر عند النساء ؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 03:05 صباحاً - منذ 4 ساعات

تحظى الوجبات السريعة بشعبية كبيرة في معظم الدول بسبب قلّة تكلفتها ومذاقها اللذيذ، لذلك يجهل الكثيرين من مخاطرها على الصحة والأضرارا التي تسببها .

كشفت دراسة أجراها فريق من العلماء وجود ارتباط وثيق بين التوتر والرغبة في تناول الوجبات السريعة لدى النساء.

ونقلت مجلة “نوترينتس” عن البروفيسورة مي وي تشانغ قولها: “طلبنا من النساء المشاركات أن يكشفن طبيعة علاقتهن مع عائلاتهن وكيف يتعاملن مع الضغوطات في الحياة اليومية. في نهاية التجرية أدركت العديد من المشاركات كمية الضغوط والاجهاد اللذان يعانيين منهم”.

وفقا لها، لا يدرك الكثيرون أنهم يعانون من التوتر. على الرغم من أنهم غالبًا ما يعانون من الصداع ومشاكل النوم. كما أكدت الخبيرة أن سبب كثرة استهلاك الوجبات السريعة يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم التوتر، مشيرة إلى أن الإنسان لا يهتم بنوعية الطعام عندما يعاني من الضغوطات”.

اختتمت البروفيسورة بقولها: “قللت المشاركات في الدراسة من كمية تناول الأطعمة الغنية بالدهون عندما عدد المرات التي عاننين فيها من هذه المشاعر”.