شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار المقليات والكافيين على العين.. ارتفاع الضغط واعتلال الشبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى حوالى 250 مليون شخص حول العالم من فقدان خفيف إلى خطير فى الرؤية، ويجهل كثيرون أن صحة العين مرتبطة بشكل مباشر بصحة القلب والوعية الدموية، وقد يكون لما تتناوله وتشربه تأثير مباشر ودائم على صحة القلب ومن ثم صحة العين، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "أون هيلث".

وفيما يلى 5 أطعمة يجب تجنبها أو عدم الإفراط بتناولها للحفاظ على صحية العينين: 1- الخبز والمكرونة

ربط الباحثون الكربوهيدرات البسيطة مثل تلك الموجودة فى الخبز الأبيض والمكرونة بفرص الإصابة بالتنكس البقعى المرتبط بالعمر (AMD)، وهو سبب رئيسى لفقدان البصر خاصة لدى كبار السن، والسبب فى ذلك هو أن الجسم يهضم هذا النوع من الكربوهيدرات بسرعة ما يترتب عليه ارتفاع نسبة السكر فى الدم، لذلك ينصح خبراء الصحة بمحاولة استبدال الخبز الأبيض والمكرونة بالحبوب الكاملة.

2- اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة تحتوى على نسبة عالية من الملح الذى يسبب ارتفاع ضغط الدم وهو يؤثر بشكل مباشر على العينين، وقد يؤدى إلى الإصابة باعتلال الشبكية وتلف الأوعية الدموية الذى يسبب عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر، الاعتلال العصبى الناتج عن انسداد الأوعية ومنع تدفق الدم، لذلك لابد من الحد من تناول الملح.

3- الأطعمة المقلية

تؤدى الأطعمة المقلية المطبوخة بالدهون المتحولة إلى ارتفاع مستويات الكولسترول الضار (LDL) وقد يؤدى ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى من النوع 2، كما أنها تُعزز من نمو ما يسمى بالجذور الحرة التى يمكنها تدمير الخلايا وقتلها، وكل ذلك مرتبط بأمراض العين التى تتأثر بكل ذلك، مثل الإصابة باعتلال الشبكية السكرى، لذلك من المهم محاربة الجذور الحرة عن طريق تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C مثل الحمضيات والطماطم والفلفل الأحمر.

4- مادة الكافيين

قد يرفع الكافيين الموجود فى فنجان القهوة أو الشاى الصباحى ضغط العين، حيث تشير الدراسات إلى أن هذا الضغط يرتفع لدى الأشخاص الذين يعانون من الجلوكوما أو ارتفاع ضغط الدم فى العين، لذلك يجب عدم الإفراط بتناول مشروبات الكافيين.

5- المشروبات السكرية

المشروبات الغازية مصدر قوى للسعرات الحرارية وهو ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب ما يترتب عليه الإضرار بالعين أيضًا، مثل الإصابة باعتلال الشبكية السكرى، لذلك من المهم شرب الكثير من الماء لتجنب هذه المخاطر.