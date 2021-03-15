شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تختبر تطبيقًا جديدًا بحجم 2 ميجا بايت لـ«إنستجرام» في الهند والبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «فيسبوك» الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، عن سلاح جديد في خطتها للهيمنة على العالم، عبر إطلاق نسخة خفيفة جديدة لا يتجاوز حجمها 2 ميجا بايت من تطبيق منصة «إنستجرام» الشهيرة لمشاركة الصور الرقمية عبر الهواتف الذكية.

وطور تطبيق «إنستجرام لايت» الجديدة على يد الفريق نفسه الذي طور النسخة الخفيفة من تطبيق الشبكة الاجتماعية «فيسبوك لايت»، حيث تكرر النسخة الجديدة استراتيجية تفريغ وظائف التطبيق إلى الخدمات السحابية بدلا من تشغيلها على الهواتف الذكية، وفقا لموقع «ذا ريجيستر» التقني.

وأزالت «فيسبوك» الصور المتحركة ومرشحات الواقع المعزز المخصصة للأوجه، لكنها قالت إنها احتفظت بالخصائص التي تقدم المرح بأقل قدر من استهلاك البيانات، مثل الصور المتحركة والملصقات.

وذكرت الشركة الأمريكية الهند والبرازيل من بين الأسواق التي يستهدفها التطبيق الجديد الذي أطلقته في 170 دولة حول العالم، حيث يتماشى ذلك مع خطتها لجذب المزيد من المستخدمين في دول العالم النامي، من أجل تعظيم قاعدة مستخدميها لزيادة عائداتها من الإعلانات والتجارة الإلكترونية.