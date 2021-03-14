شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من السرطان بنظام غذائى وأطعمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر ما تأكله بشكل كبير على العديد من جوانب صحتك ، بما في ذلك خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، وحسب ما ذكره موقع healthline فأثبتت الأبحاث أن تطور مرض السرطان يتأثر بشدة بنظامك الغذائي، وتحتوي العديد من الأطعمة على مركبات مفيدة يمكن أن تساعد في تقليل نمو السرطان.

وهناك بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها للوقاية من خطر الاصابة بمرض السرطان وهى:

1. البروكلي

يحتوي البروكلي على سلفورافان ، وهو مركب نباتي موجود في الخضروات الصليبية قد يكون له خصائص قوية مضادة للسرطان، حيث أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن السلفورافان قلل من حجم وعدد خلايا سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 75٪.

2: الجزر

وجدت العديد من الدراسات أن تناول المزيد من الجزر يرتبط بإنخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، حيث وجدت بعض الدراسات ارتباطًا بين استهلاك الجزر وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة.

3: الفاصوليا غنية بالألياف

أكدت بعض الدراسات أنها قد تساعد في الحماية من سرطان القولون والمستقيم .

4: التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من الأنثوسيانين ، وهي أصباغ نباتية لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تترافق مع انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

5: القرفة

تشتهر القرفة بفوائدها الصحية ، بما في ذلك قدرتها على خفض نسبة السكر في الدم وتخفيف الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك وجدت بعض الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن القرفة قد تساعد في منع انتشار الخلايا السرطانية.

6: الجوز

وجدت الأبحاث أن تناول المكسرات قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.