شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: برامج التطعيم والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى تمنع تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرت بمجلة Nature Human Behavior عن أن مجموعة من برامج التطعيم القوية وقواعد التباعد الجسدي الصارمة يمكن أن تؤدى إلى تجنب الذروة المتكررة لتفشي فيروس كورونا دون الحاجة إلى الاعتماد على قيود البقاء في المنزل، وفقًا من موقع thehealthsite.



كل ما نعرفه إليك كيفية منع تفشي فيروس كورونا في المستقبل

وتتنبأ النتائج، بأنه في معظم المدن، ستكون برامج التطعيم والتباعد الجسدي معًا كافية لاحتواء عودة ظهور الفيروس دون الحاجة إلى تقييد تنقل السكان بشكل كبير.

كما قال الباحث Shengjie Lai من جامعة ساوثهامبتون بمدينة إنجلترا: يوفر بحثنا إطارًا ومجموعة من النتائج التي يمكن استخدامها من قبل صانعي السياسات وسلطات الصحة العامة لتحديد مستويات التدخل المناسبة لإبقاء تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة بمرور الوقت.

بالنسبة للدراسة، استخدم فريق البحث بيانات تحديد الموقع الجغرافي للهاتف المحمول مجهولة المصدر مع بيانات حالة وبائية وفيروس كورونا من الصين، لنموذجة التأثير المحتمل للتطعيم والمسافة الجسدية على انتقال الفيروس، وتوقعوا تأثير مجموعات مختلفة من التدخلات على المدن منخفضة ومتوسطة وعالية الكثافة في البلاد.

ويعتمد تأثير التباعد الجسدي على احتواء عودة ظهور فيروس كورونا بشكل كبير على شدة التدابير، والكثافة السكانية، وتوافر اللقاحات عبر المناطق الجغرافية والوقت، كما أن الباحثين شرعوا في اكتساب فهم أكبر للعلاقة بين هذه العوامل.

وأفاد الباحثون بأن المدن ذات الكثافة السكانية المتوسطة والعالية ستحتاج إلى التطعيم والتباعد لمنع موجات فيروس كورونا المكثفة في المستقبل حتى الوصول إلى مناعة القطيع.

ومع ذلك، فإنهم يقترحون أن المدن ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتحصين الفعال يمكن أن توقف انتقال العدوى تماما دون الحاجة إلى التباعد الجسدي، في جميع المدن بينما لن تكون عمليات الإغلاق الكاملة "للبقاء في المنزل" ضرورية، كما تشير النتائج أيضا إلى أن تدخلات التباعد الجسدي القوية التي يتم تنفيذها لفترات زمنية قصيرة قد تكون أكثر فعالية من التدخلات الخفيفة طويلة المدى.