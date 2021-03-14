تمارين لتسهيل الولادة الطبيعية للبكر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 مارس 2021 04:37 مساءً - يحرص الأطباء على نصح الحامل التي ستلد للمرة الاولى أن تمارس الرياضة في الشهر الأخير، وخصوصاً المشي، وكذلك بعض التمارين الخاصة لتسهيل ولادة البكر كما يطلق عليها، حيث أن المرأة البكرية تم بمرحلة الطلق لمدة أطول قد تستمر لعدة أيام، مما يرهقها ويتعبها ولذلك فقد التقت " الخليج 365" بالدكتورة منى حمدان، إختصاصية النساء والولادة حي تلفت للآتي بخصوص تمارين تسهيل الولادة الطبيعية للبكر.

متى تبدأ تمارين تسهيل الولادة للبكر؟

تبدأ التمارين مع بداية الشهر التاسع

تبدأ تمارين تسهيل الولادة في الشهر التاسع من الحمل، أي في الشهر الأخير.

يجب ألا تزيد فترة ممارسة التمارين عن عشر دقائق متصلة لكي لا تصاب الحامل بالإرهاق.

يمكن أن تعاود التمارين في فترة ثانية من اليوم، ولمدة عشر دقائق كل يوم.

ممارسة رياضة المشي

المشي في الشهر التاسع

لا تمارسي رياضة المشي وحيدة، بل اصحبي أختك أو أمك لكي تكون معك في حال حدوث أي عارض صحي مثل الشعور بالدوار.

المشي يمنع تورم القدمين الذي يحدث في الشهر الأخير من الحمل.

من الرياضات التي يمكن ممارستها كل يوم هي رياضة المشي دون أن تسبب أي مضاعفات، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر في حال تعرضت للاجهاض سابقاَ.

في حال شعرت الحامل بأي تعب أو زيادة في خفقان القلب يجب أن تتوقف فوراً، وتخلد إلى الراحة.

آلية ممارسة تمارين الاسترخاء

مارسي تمارين الاسترخاء

مارسي تمرين الاسترخاء مرة كل يوم كالآتي: تمددي على الأرض، وافردي يديك وساقيك مفتوحتين، ثم خذي شهيقاً عميقاً واحبسي نفسك وحاولي أن تفردي يديك وساقيك بكل قوتك، وكأنها تسحب إلى الخارج، ثم أخرجي الهواء من صدرك ببطء، وحاولي الاسترخاء قدر استطاعتك على ألا تزيد مدة حبس النفس أكثر من عشر ثوان.

يمكن ممارسة الجلوس المربع " التربيعة" في حال الشعور بآلام الولادة لكي تقوي عضلات منطقة العجان.

لا تمارسي التمارين وأنت ممتلئة المعدة، بل بعد تناول الطعام بساعتين.

فوائد التمارين الرياضية للحامل

تحسن الحالة النفسية للحامل