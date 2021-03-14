شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الأشخاص الأكثر تفاؤلا من المرجح أن يعيشوا بعد 85 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية، عن أن الشخص الإيجابى الذى ينظر دائمًا إلى الجانب المشرق من الحياة يطول عمره مقارنة بالأشخاص السلبيين، حيث لاحظت كلية الطب بجامعة بوسطن كيف يرتبط الموقف العقلى الإيجابي بـ"طول العمر الاستثنائى" للأشخاص الذى يُعرف بأنه العيش بعد 85 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

من جانبها، قالت الدكتورة لوينا لى إن دراستهم البحثية تشير إلى أن التفاؤل لديه القدرة على إطالة عمر الإنسان، حيث شارك فى تلك الدراسة 69744 امرأة و1429 رجلاً، حيث تمت متابعة النساء لمدة 10 سنوات والرجال لمدة 30 عامًا، ووفقًا لمستويات التفاؤل لديهم، وجدت دراسة المتابعة أن أسعد الناس أظهروا فى المتوسط ​​عمرًا أطول بنسبة 15 فى المائة، بينما الذين كان لديهم شعور بقدر أكبر من التفاؤل كانت فرصتهم فى بلوغ سن الـ85 عامًا أكبر بنسبة 70 فى المائة مقارنةً بالمجموعة الأقل تفاؤلاً.

وتمت الدراسة على هؤلاء الأشخاص مع مراعاة العوامل التالية:

1- السن

2- التحصيل العلمى

3- الأمراض المزمنة

4- الاكتئاب

5- شرب الكحول

6- ممارسة الرياضة

7- النظام الغذائى المتبع

وسلطت الطبيبة النفسية لوينا لى، الضوء على أن الأبحاث السابقة حددت العديد من عوامل الخطر لإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة، مشيرة إلى أنفحص العوامل العوامل التى تساهم فى إطالة العمر يستمر التفاؤل يلعب دورًا كبيرًا فى تحقيق ذلك، فيما أشارت الدكتورة لورا كوبزانسكى، أحد المساهمين فى الدراسة إلى أن الأشخاص الأكثر تفائلًا لديهم قدرة كبيرة على تنظيم العواطف والسلوك فى حياتهم اليومية، بجانب أن الأشخاص الأكثر إشراقًا للحياة لديهم قدرة أكبر من نظرائهم الأكثر كآبة، فى التعافى من الضغوطات ومواجهة الصعوبات بشكل أكثر فعالية، كما لديهم عادات صحية إيجابية مثل ممارسة الرياضة بشكل أكبر وأقل احتمالية للتدخين.

- فيما يلى.. 6 نصائح تقدمها تلك الدراسة حول كيفية أن تصبح شخصًا أكثر سعادة:

1- إدارة الاجهاد، من خلال تقليل مستويات التوتر وتعلم كيفية التعامل مع الضغوطات بطريقة صحية.

2- ممارسة التمارين الرياضية فهى وسيلة رائعة للتخلص من التوتر ويمكن أن تساعد فى تصفية ذهنك.

3- الاستمتاع والرفاهية من خلال القيام بالأشياء التى نحبها طالما أنها لا تضر بصحتك.

4- تعزيز احترام الذات، من خلال الحديث الإيجابى عن النفس والاعتناء بها.

5- التمتع بنمط حياة صحى.

6- مشاركة مشاعرك مع الآخرين ممن تحب.