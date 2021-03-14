الإمارات تتخطى حاجز 6.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 24,189 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 6,540,912 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 66.13 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".