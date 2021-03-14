شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة واحدة من لقاح فايزر لفيروس كورونا مفيدة للعاملين فى الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى باحثون في إسبانيا دراسة واسعة الشمول حول فعالية تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بجرعة واحدة من لقاح فايزر Pfizer للحماية من فيروس كورونا.

أوضحت الدراسة وفقا لتقرير موقع ميديكال " medical" أن جرعة واحدة من اللقاح تسببت في استجابة أقوى بكثير للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا، بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين سبق أن أصيبوا بالفيروس، مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالفيروس.



الجرعة الثانية من فايزر

وأشار الباحثون إلى أنه بالنظر إلى الجدل حول كيفية ضمان التحصين الكافي للسكان في أوقات نقص اللقاح، فإن نتائج الدراسة قد تساعد في اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان سيتم إعطاء جرعة واحدة فقط في بعض الحالات، وتتوفر نسخة مطبوعة من ورقة البحث على موقع medRxiv *، بينما تخضع لمراجعة الأقران.



جرعة فايزر الثانية

التحديات الحالية التي تواجه في السيطرة على فيروس كورونا

تشير الدراسة إلى أن محدودية إمدادات اللقاح تمثل تحديات من حيث ضمان تلقيح نسبة كافية من السكان للوصول إلى مناعة القطيع، وبروتوكول التطعيم القياسي للقاح فايزر بيونتك Pfizer-BioNTech هو نظام من جرعتين مفصولة بفاصل زمني من 3 إلى 4 أسابيع.

ومع ذلك، فإن نظام الجرعة الواحدة لبعض الأفراد الذين لا يحتاجون بالضرورة إلى جرعة معززة يمكن أن يساعد في ضمان تحقيق مناعة القطيع في حالة نقص اللقاح.

أوضحت الدراسة أن البيانات المتعلقة بالاستجابات المناعية لجرعة واحدة من لقاح فايزر تقتصر حاليًا على عدد قليل من الدراسات القائمة على الملاحظة مع عدد صغير من المرضى.

حققت الدراسة في استجابة الجسم المضاد الناتجة عن جرعة واحدة من لقاح فايزر بين 641 من العاملين في مجال الرعاية الصحية (الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 45.8 عامًا) والذين شاركوا سابقًا في مسح الانتشار المصلي لكورونا الذي أجري في أبريل ونوفمبر من عام 2020.

تم تقسيم الأفراد المصابين حسب شدة كورونا، إلى أولئك الذين يعانون من عدوى بدون أعراض، والأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف إلى معتدل يعالجون في العيادة الخارجية، والأشخاص الذين يعانون من مرض شديد يتطلب دخول المستشفى.

تم أخذ عينات الدم من المشاركين بعد أن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح وقبل أن يتلقوا جرعة ثانية (21 يومًا بعد الجرعة الأولى)، ثم اختبار العينات بحثًا عن أجسام مضادة للجلوبولين المناعي

ماذا وجدت الدراسة

كان متوسط ​​ الجلوبولين المناعي الناجم عن جرعة لقاح واحدة أعلى بحوالي 20 مرة بين المشاركين المصابين سابقًا مقارنة بالمشاركين غير المصابين بكورونا.

واستنتج الفريق أن الجمع بين عدوى كورونا السابقة ووجود الأجسام المضادة IgG قبل التطعيم كانت تنبئًا قويًا لاستجابة مصلية قوية لجرعة لقاح واحدة.

جدير بالذكر أنه في الوقت الحالي، يتمثل النهج الأساسي للسيطرة على جائحة كورونا في نشر اللقاحات التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا والالتزام المستمر بممارسات التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.