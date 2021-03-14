طرق لنوم أفضل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اقترح العلماء الأمريكيون 5 طرق لتحسين النوم وقاموا بنشر النصيحة في مقال في مجلة Sleep Health.

في رأيهم، أولاً وقبل كل شيء، يجب التحكم في مدة النوم، لأنه إذا كان الشخص ينام أقل من 5 ساعات في اليوم، فقد يؤثر ذلك سلبًا على نظام القلب والأوعية الدموية والدورة الدماغية.

كما أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالمرض العقلي.

في الوقت نفسه، وصف الخبراء محاولة النوم مرة أخرى بعد الاستيقاظ على المنبه بالعادة السيئة. يجب على المرء أن يستيقظ عند أول رنة من المنبه. يقول الخبراء، محاولة إطالة النوم يحرم الشخص من الطاقة، وقد ينشأ شعور “بالضعف”. من أجل الاستيقاظ بشكل أسرع، ينصح العلماء بترك الستائر في الغرفة مفتوحة ليلاً – يبدأ الشخص في الاستيقاظ من ضوء الشمس.

الحليب الدافئ وشاي الأعشاب يساعدان الشخص على النوم دون التسبب في أي ضرر. يجب شرب هذه المشروبات إذا لم تستطع النوم في غضون 15 دقيقة.

وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون الطريقة البسيطة والفعالة هي عدم مشاهدة التلفزيون والهاتف قبل النوم.

ويؤدي الإشعاع الأزرق المنبعث من التلفاز إلى اضطرابات في إنتاج الميلاتونين، كما أن الصوت ضار بالنوم الصحي.

أضاف الخبراء أن قراءة كتاب يمكن أن يساعد في تحسين النوم، لكن من المهم القيام بذلك خارج السرير حتى لا يرتبط بالأرق، وذلك بحسب “سبوتنيك”.