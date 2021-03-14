شكرا لقرائتكم خبر عن السعال أكثر خطورة على العاملين الطبيين أثناء رعاية مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة CNN الأمريكية، عن أن السعال أكثر خطورة على العاملين الطبيين أثناء رعاية مرضى كورونا، وأوضحت الشبكة أنه كان يُعتقد أن المهمة الأكثر رعبًا في مجال الرعاية الصحية هي عندما يضع الطبيب أنبوبًا للتنفس في القصبة الهوائية لمريض مصاب بفيروس كورونا، وتوصلت الدراسات الحديثة إلى أن السعال ينتج حوالي 20 مرة من الجسيمات أكثر من الأنبوب.



السعال ونقل عدوى كرورونا

وأوضحت الدراسة، أن المرضى الذين يعانون من كورونا عندما يتحدثون أو يتنفسون، حتى في غرفة جيدة التهوية، يمكن أن يجعلوا العمال في مجال الرعاية الصحية مرضى حتى مع ارتداء الأقنعة الجراحية المعتمدة من مركز السيطرة على الأمراض.

وتشير الدراسة إلى أن أعلى خطر عام للإصابة بالعدوى كان بين العاملين في الخطوط الأمامية، الذين أمضوا معظم الوقت مع المرضى في وقت مبكر من مرضهم وفي ملابس واقية دون المستوى.



السعال والعاملين بالمجال الطبى

مجموعة أخرى من الدراسات المتزايدة التي تُظهر انتشار الهباء الجوي لـ كورونا أثناء عزف الموسيقى، جذبت انتباه الجمهور وأدت إلى اهتمام واسع النطاق بأقنعة وتهوية أفضل.

مثل هذه الشكوك حول التعرض العام للهباء الجوي داخل بيئة الرعاية الصحية دفعت بإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، بدعم من جمعيات المستشفيات الوطنية وكاليفورنيا.

ولا تزال الإرشادات تقول إن العامل لن يعتبر "معرضًا" بكورونا بعد رعاية مريض مصاب بفيروس كورونا أثناء ارتداء قناع جراحي، ووجد بحث جديد أجراه علماء هارفارد أن الأشخاص الذين يميلون إلى أن يكونوا ناشرين فائقين لفيروس كورونا، يميلون إلى المعاناة من السمنة أو أكبر سنًا .

عندما يكون هؤلاء المرضى معديين بشدة، فإنهم يطلقون جسيمات أعلى بـ 3 مرات من جزيئات الهباء الجوي الصغيرة (حوالي مليار في اليوم)

توضح الدراسة المخاطر الجسيمة التي يواجهها العاملون في دور رعاية المسنين ، والذين أصيب أكثر من 546000 منهم بفيروس كورونا، وتوفي 1590 ، وفقًا للتقارير المقدمة إلى دور رعاية المسنين إلى مراكز الرعاية الطبية والرعاية الطبية منذ منتصف مايو بأمريكا.

ويشير البحث إلى أن التعرض في مكان العمل للرعاية الصحية كان "أكبر بكثير" مما حدده مركز السيطرة على الأمراض عندما أعطى الأولوية لحماية الفئات الطبية التي تتعامل مع المرضى المصابين.

في 10 فبراير الماضى، حدّث مركز السيطرة على الأمراض توجيهاته للعاملين في مجال الرعاية الصحية ، وحذف اقتراحًا بأن ارتداء قناع جراحي أثناء رعاية مرضى كورونا أمر مقبول وحث العمال على ارتداء N95 أو "قناع وجه مناسب" ، والذي يمكن أن يشمل دافئ قناع آخر فوق قناع جراحي أكثر مرونة.