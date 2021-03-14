الخضراوات الورقية تحافظ على الصحة الذهنية لمتقدمي العمر

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

يتمتع الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي المتوسطي المليء بالخضراوات والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة والدهون الصحية، بوظائف معرفية أفضل عند تقدمهم في السن، وفقاً لدراسة جديدة من أسكتلندا.



وخلال الدراسة التي أجريت في جامعة إدنبره، تم استجواب مجموعة مؤلفة من أكثر من 500 شخص من كبار السن بعمر 79 عاماً، حول عاداتهم الغذائية، وتم إعطاؤهم سلسلة من تحديات الذاكرة والتفكير لاختبار مهارات التفكير لديهم.

كما تم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي على أكثر من 350 شخصاً منهم، لجمع البيانات حول هياكل أدمغتهم وتشكيل نموذج إحصائي للمقارنة.

وتبين أن أولئك الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط، وتناولوا الكثير من الخضار الورقية والقليل من اللحوم الحمراء خلال مراحل مختلفة من حياتهم، تمتعوا بمقدرات ذهنية أفضل مقارنة بغيرهم.v

تصوير

ويقول الباحثون: إنه من الممكن أن يؤثر النظام الغذائي على مناطق معينة من الدماغ لا يمكن رؤيتها من خلال التصوير العصبي للعضو بأكمله.

وبحسب الباحثين، رغم النتائج الإيجابية لدى الأشخاص، الذين يتبعون حمية البحر المتوسط، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي لم يظهر أي زيادة في المادة الرمادية أو البيضاء كونها دلالة على قوة وظائف الدماغ لدى المشاركين في الدراسة.

يشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي التقليدي على الكثير من الخضار والفواكه والفاصولياء والحبوب الكاملة والكثير من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، كما يحتوي على كميات معتدلة من الأسماك وبعض الدجاج ومنتجات الألبان والقليل من السكر والقليل من اللحوم الحمراء، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.