من حيث الإصابات بكورونا.. البرازيل تتجاوز الهند وتصبح ثاني أكبر دولة في العالم

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

تجاوزت البرازيل الهند لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا للأرقام الرسمية.



وذكرت وزارة الصحة في برازيليا أنه تم تسجيل 85 ألفا و663 إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 11 مليونا و363 ألفا و380، مقارنة بـ 11 مليونا و333 ألفا في الهند، التي كانت في المركز الثاني سابقا.

وأضافت وزارة الصحة أن 275 ألفا و105 أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن بسبب كوفيد -19 في البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 210 مليون نسمة.

وانهار النظام الصحي في عدة مدن، بما في ذلك ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس، وهناك أماكن أخرى مهددة، بما في ذلك بعض الولايات الجنوبية التي تتمتع عموما ببنية تحتية ومؤسسات صحية أفضل.

وذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية أن المستشفيات في 53 مدينة بولاية ساو باولو الغنية وصلت إلى 100% من طاقتها. وتوفي ما لا يقل عن 45 مريضا بـكوفيد 19 أثناء انتظارهم سريرا في وحدات العناية المركزة.