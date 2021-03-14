وصفة بسيطة جداً تخلصكم من انتفاخ المعدة.. اعرفها

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

يسبب انتفاخ المعدة الكثير من الضيق لمن يعاني منه، وقد يلجأ للكثير من الوصفات الطبية أو العشبية للخلاص منه، وقد يظن أن شرب الماء سيزيد الوضع سوءاً! لكن هذه هي الوصفة الصحيحة لأن الماء يفيد في غالب الأحيان.



وأكدت إحدى الدراسات الطبية أنه إذا كان الشخص يتبع حمية غذائية غنية بالألياف فالجسم في حاجة إلى المزيد من المياه ليعمل بفاعلية. حيث تمتزج المياه بالألياف التي تذوب في الماء، وتجعل منها مادة هلامية.

يؤثر هذا الأمر في حركة الأمعاء ويخفف من الشعور بالانتفاخ، إضافةً إلى ذلك، يسهم شرب الماء في التخفيف من الانتفاخ الناتج عن الجفاف؛ فعندما تكون مصاباً بالجفاف، يتشبث الجسم بالماء الموجود فيه مما يسبب الانتفاخ.

كيف يحدث الانتفاخ؟

يبدأ الشعور بالانتفاخ بعد تناول وجبة دسمة كالبرجر مع البطاطس المقلية، وقتها يواجه الجهاز الهضمي صعوبة في تفكيك هذه الدهون، ويزداد الأمر صعوبة عند تناولها مع كميات كبيرة من المشروبات الغازية.

التخلص من الانتفاخ

حتى تتخلص من الانتفاخ؛ ابدأ باتباع الخطوات التالية: صباحاً اشرب كوباً من الماء الساخن مع الليمون لتحسين حركة الجهاز الهضمي، أو ارتشف الشاي الأخضر مع الليمون بدلاً من الماء للتخلص من الغازات. ومن الممكن الاستعانة بالألبان أو الزبادي خالية الدسم، في حالة إذا كانت هذه المنتجات لا تسبب انتفاخاً أو حساسية لك.

ابتعد عن الملح، فهو يساعد في حبس السوائل في الجسم، وبالتالي الشعور بالانتفاخ، يمكنك تجنب الملح عن طريق تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة، مع طهي وجباتك اليومية بخضراوات طازجة ومن دون إفراط في كمية الملح المستخدمة. أخيراً احرص على شرب الماء طوال اليوم لتتخلص من الأملاح والسموم التي تتسبب في الانتفاخ.