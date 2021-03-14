شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجري مريض السكري تحاليل «الكيتون»؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، الحالات التي ينبغي فيها لأصحاب مرض السكري من النوع الأول إجراء تحاليل “الكيتون”.

وأبان في تغريدة على “تويتر”، أنه يتم إجراء التحليل اذا كان السكر بالدم أكثر من ٣٠٠ ملغم، وخاصة أثناء المرض أو وجود أعراض مثل ألام البطن أو الغثيان أو الاستفراغ.

وأشار إلى أن ارتفاع “الكيتون” في البول أو الدم يدل على وجود حموضة السكري الكيتونية والتي تحتاج علاج عاجل.

تجدر الإشارة إلى أن “الكيتونات” هي مواد ناتجة عن تحلل من الدهنيات، وتحدث هذه الظاهرة، بشكل عام، في حالات سوء التغذية أو في حالات اتباع نظام غذائي معين أو في حالات عدم توازن السكر في الدم (مرض السكري غير المتوازن).

ويسبب تجمع الكيتونات في الجسم رائحة مميزة يمكن شمّها والتعرف عليها من خلال التنفس.

وقد يسبب ازدياد الكيتونات تأثيرات جانبية حادة تتميز بهبوط ضغط الدم، و الفشل التنفسي, وفي الحالات الصعبة، انهيار أجهزة الجسم.