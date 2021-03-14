أسباب الصدفية.. انتبه إلى العامل الوراثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال معهد الجودة واقتصاديات القطاع الصحي بألمانيا إن العامل الوراثي يمثل أكبر العوامل خطورة للإصابة بمرض الصدفية.

وأكد أن الصدفية عبارة عن مرض جلدي غير مُعدٍ وغير قابل للشفاء.

وأضاف المعهد الألماني أن أعراض الصدفية تتمثل في احمرار الجلد وتورمه وظهور قشور بيضاء إلى فضية تشبه الصَدف، وهو ما يفسر اسمه.

ويحدث مرض الصدفية على شكل نوبات؛ حيث تكون هناك فترات تظهر فيها المتاعب، وهناك فترات أخرى تختفي فيها الأعراض.

وهناك بعض العوامل، التي تتسبب في حدوث النوبات مثل ضربة الشمس والاستحمام بماء ساخن والحكة والتوتر النفسي ورسم الوشم، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.

ويتم علاج المتاعب الخفيفة من خلال المراهم المحتوية على مواد فعالة معينة، بينما يتم علاج المتاعب المتوسطة إلى الشديدة بواسطة الأدوية والحقن، مع إمكانية اللجوء إلى العلاج بالضوء أيضا.