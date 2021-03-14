شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أبرز أنواع التهاب الجلد وعلامات الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الجلد هو حالة عامة يكون لها أسباب عديدة ويتضمَّن الحكة، أو جفاف الجلد، أو الطفح الجلدي ، أو التورم، أو الاحمرار أو قد يسبب ظهور بثور على الجلد، أو قروح وتقشُّر وتفتُّت الجلد، تشمل الأمثلة عن هذه الحالة التهاب الجلد التأتبى (الإكزيما)، وقشرة الرأس، والتهاب الجلد التماسي.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهاب الجلد وفقا لما ذكره موقع Mayo Clinic

س: ما هى أنواع واعراض التهاب الجلد؟

1:التهاب الجلد التأتُّبي (الأكزيما)، عادةً ما يبدأ في الطفولة، ويَشيع حدوث هذا الطفح الجلدي الأحمر المسبِّب للحكة بين ثنيات الجلد في المِرفَقين، وخلف الركبتين وفي مقدِّمة العنق. قد يتسرب سائل من الطفح الجلدي عند حكه، ويمكن أن تتكون قشرة عليه،و قد تتحسَّن حالة المصابين بالتهاب الجلد التأتُّبي (الأكزيما) ثم تحتدم موسميًّا.

2:التهاب الجلد التماسي، يحدث هذا الطفح الجلدي الأحمر اللاسع والمثير للحكة عندما يلامس الجلد موادَّ مهيجة أو مثيرة للتفاعل التحسسي،و وقد تتكون البثور.

3:التهاب الجلد الدهني، تتسبب هذه الحالة في ظهور بقع قشرية واحمرار الجلد وقشرة رأس مزمنة، وعادةً ما تصيب المناطق الدهنية من الجسم، مثل الوجه وأعلى الصدر والظهر. ويمكن أن تستمر حالة التهاب الجلد الدهني لفترة طويلة مع فترات من التحسن ثم الاحتدام الموسمي، وتعرف هذه الحالة في الرضع باسم قرف اللبن.

4:الأكزيما الجريبية، في هذا النوع يزداد سمك الجلد المصاب وتظهر نتوءات في جُريبات الشعر وتَشيع هذه الحالة لدى الأمريكيين من أصل أفريقي ولدى الأشخاص أصحاب البشرة البنية الداكنة.





س: ما هى العوامل تزيد من خطر الاصابة بالتهاب الجلد؟

1:العمر، يمكن أن يحدث التهاب الجلد في أي عمر، ولكن يبدأ عادةً التهاب الجلد التأتُّبي (الإكزيما) في الطفولة المبكرة.

2:الحساسية والربو،الأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي يتضمن الإكزيما أو الحساسية أو حمى القش أو الربو أكثر عرضةً للإصابة بالتهاب الجلد التأتبي.

2: الوظائف التي تجعلك تلامس معادن أو مذيبات أو مواد تنظيف محددة تزيد من خطر إصابتك بالتهاب الجلد التماسي، يرتبط كونك أحد العاملين في الرعاية الصحية بإكزيما اليد.

3:الحالات الصحية قد يزداد خطر تعرضك للإصابة بالتهاب الجلد إذا كنت مصابًا بحالات صحية معينة، مثل فشل القلب الاحتقاني ومرض باركنسون وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

س: ما هى طرق الوقاية من التهابات الجلد؟

1:احرص على ارتداء ملابس واقية عند أداء مهمة تنطوي على استخدام مواد مهيجة أو مواد كيميائية كاوية.

2: استخدم المياه الدافئة بدلًا من الساخنة عند الاستحمام.

3:استخدم منظف لطيف غير صابوني.

4:رطب جلدك باستخدام زيت أو كريم خالية من العطور .