محمد الفلاح - بعد لقاء ميجان مع أوبرا.. طفرة في مبيعات متجر زبادي مجمد

الأحد 14 مارس 2021

يبدو أن تبعات لقاء ميجان ماركل مع أوبرا وينفري وصلت إلى حدوث طفرة في مبيعات أحد المتاجر الأمريكية المتخصص في الزبادي المجمد.



ولا يزال لقاء ماركل وزوجها الأمير هاري، مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، يتصدر حديث العالم، آخرها ازدهار أعمال همفري يوجارت Humphrey Yogart، متجر الزبادي المجمد في لوس أنجلوس، حيث سبق وعملت دوقة ساسكس في أول وظيفة لها وهي في سن الـ13.

ووفقاً لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي، تحدثت دوقة ساسكس عن صاحب عملها السابق خلال مقابلتها التي استمرت ساعتين مع "وينفري"، والتي شاهدها أكثر من 17 مليون أمريكي عندما بثت الأحد الماضي.

وذكرت "ماركل" تفاصيل عملها الأولي في متجر الزبادي المجمد عندما تحدثت عن أنها دائمة العمل وتقدر الاستقلال.

وقال جريج روجرز، الموظف السابق في "همفري يوجارت"، والذي يعمل الآن كمسؤول دعاية للمتجر، إن هناك "زيادة كبيرة في المبيعات هذا الأسبوع، إذ كان الناس ينتظرون فتح المحل لأبوابه، الإثنين، بعد بث المقابلة".

وأضاف: "رأينا 3 أضعاف عدد الأشخاص الذين يأتون عادة خلال الأسبوع، وأعتقد أن نهايته ستشهد عددا أكبر، لأن المزيد من الناس لديهم الوقت للخروج والمجيء".

وسبق وتحدثت ماركل في الماضي عن تجربتها في متجر الزبادي، حتى إنها قابلت نجمتها الشهيرة ياسمين بليث أثناء عملها في فرع "همفري يوجارت" في مركز تسوق بيفرلي كونيكشن عام 1994.

ورغم أن فرع المتجر في حي شيرمان أوكس التابع للسلسلة السابقة، لم يكن الموقع الذي عملت فيه ماركل، فإنه المكان الوحيد المتبقي لـ"هامفري يوجارت".

كما قال روجرز إن الحشد الأكبر من الزبائن، كان مزيجاً من العملاء القدامى، الذين أعادوا اكتشاف متجر الزبادي، بالإضافة إلى محبي ماركل.

وكشف أن المتجر فكر في البداية في عمل نكهة تكريماً لماركل والأمير هاري عندما انتشرت أخبار المقابلة لأول مرة ليلة الأحد، وبالفعل بحثوا عن الأطعمة المفضلة للزوجين، واكتشفوا أن ماركل تحت صنع كعكة الموز برقائق الشوكولاتة، بينما يحب الأمير هاري زبدة الفول السوداني والجيلي، لذلك قرروا الجمع بينهما.

ولكن عندما شاهد روجرز وموظفو المتجر المقابلة بالفعل، والتي تحدث خلالها الأمير هاري وماركل عن كل شيء بداية من الانتحار إلى العنصرية، ألغوا الفكرة.

وعلق روجرز على ذلك قائلاً: "اعتقدت أنه سيكون من التهويل قليلاً استغلال المقابلة والكلام الذي أثير فيها، والتخفيف من حدتها، الآن في هذه المرحلة، لن ننشر النكهة الجديدة في المتجر، ولكن إذا طلبها الزبائن، سنصنعها".