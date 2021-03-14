كورونا حول العالم.. 106 ملايين جرعة لقاح بأمريكا وإصابات جديدة بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 120 مليونا و57 ألفا و512 إصابة، الأحد.





كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و659 ألفا و830 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 96 مليونا و589 ألفا و234 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..





106 ملايين جرعة لقاح في أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات الصحية وزعت 135 مليونا و846665 جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أنحاء البلاد أعطت منها 105 ملايين و703501 جرعة حتى يوم السبت.

وأوضحت المراكز أن الجرعات الموزعة من لقاحات فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون آند جونسون.





10 إصابات جديدة في الصين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ارتفاعا من سبع إصابات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى عشر مقابل 17 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90044 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.





إصابات يومية قياسية في فرنسا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اقترب من 30 ألف حالة، السبت، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح 5 ملايين.

وأظهرت البيانات أنه مع مواجهة الحكومة صعوبة في احتواء الانتشار سجلت فرنسا 29759 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت ارتفاعا من 25229 في اليوم السابق.

وتحتل فرنسا المركز السادس عالميا في إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 بعد بريطانيا.





