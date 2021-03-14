شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فوائد صحية لاستخدام الكركم على البشرة.. أبرزها محاربة حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم هو نوع من التوابل له فوائد صحية أيضًا لأنه مضاد للأكسدة، والذي يعتني بجميع الالتهابات بالجسم، خاصة الجهاز التنفسي، كما أنه مفيد للبشرة، ويمكن استخدام هذا المكون الطبيعي لمحاربة العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والرؤوس السوداء وعلامات الشيخوخة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فوائد الكركم للعناية بصحة البشرةالكركم والعسل والزبادي

تعتبر حزمة الوجه من الكركم والعسل والزبادي علاجًا طبيعيًا فعالًا للهالات السوداء، من الأفضل تطبيقه على المناطق المصابة مثل الهالات السوداء وانتفاخ العينين، يمكن أن يكون الكركم بالتأكيد مكونًا رئيسيًا في روتين العناية بجمالك. العسل هو أحد مكونات الايورفيدا التي لها العديد من الخصائص المفيدة مثل مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادات الالتهابات، هذه تساعد في تقليل البثور على بشرتك، من ناحية أخرى، يعتبر الكركم أيضًا معالجًا طبيعيًا للعديد من الأمراض الجلدية.



الكركم والعسل والزبادي

الكركم وماء الورد

قناع الوجه بالكركم وماء الورد مفيد في جعل بشرتك ناعمة، يلعب دور المرطب الطبيعي، يمكنك أيضًا إضافة بعض الكريمة الطازجة مع هذا المعجون الناعم مفيد جدًا في محاربة العديد من مشاكل البشرة.





الكركم والبيض وزيت جوز الهند

يساعد مسحوق الكركم في علاج البثور عن طريق إزالة الزيوت الزائدة والقضاء على البكتيريا بسبب خصائصه المضادة للميكروبات، أما زيت جوز الهند أيضًا في علاج حب الشباب إلى جانب جعل بشرتك مشرقة ومتوهجة، يمكن لمزج بياض البيض محاربة الجلد المترهل والمتجعد. ستلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في ظهور علامات الشيخوخة.