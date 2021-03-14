شكرا لقرائتكم لندن تدرس محاكمة زوجة الأسد بالإرهاب وسحب جنسيتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بريطانيا قد تسحب جنسيتها من "السيدة الأولى" بسوريا، بعد أن فتحت شرطة لندن تحقيقا، قد يؤدي الى محاكمة أسماء الأسد غيابيا بتهمة من الأسوأ، ملخصها أن من ولدت قبل 45 سنة في لندن "حرّضت وشجعت على أعمال إرهابية خلال 10 أعوام" تمر اليوم على اقتتال وحرب أهلية، لقي فيها أكثر من 500 ألف مصرعهم، ونزح ما يزيد عن 12 مليون من ديارهم، أي تقريبا نصف السكان.

المولودة لأبوين سوريين مهاجرين، هما الدكتور فواز الأخرس، استشاري أمراض القلب في مستشفى "كرومويل" بلندن، وزوجته سحر عطري، الموظفة سابقا في السفارة السورية، أمضت طفولتها ومراهقتها وبعض سنوات شبابها حيث ولدت، وحيث درست وتخرجت من جامعة King's College London بعلوم الكومبيوتر، ثم انتقلت إلى سوريا بعد زواجها عام 2000 من رئيسها بشار الأسد.

نادي الممارسين الطغيان

الا أن دورها في دمشق، لم يكن فقط رعاية 3 أبناء أنجبتهم والمشاركة في مناسبات اجتماعية بسيطة، بل تسلمت ملف جرحى جيش النظام، بحسب الفيديو المعروض، إضافة لإلقاء خطب داعمة لنظام استهدف جيشه مستشفيات ومدارس بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية والمدفعية، وفقا لما تلخص "العربية.نت" الوارد عن تحقيق الشرطة بعدد اليوم من صحيفة "التايمز" البريطانية، وفيه أيضا أن الأمم المتحدة سلطت الضوء على هجمات استهدف بها الجيش مناطق مدنية بالسلاح الكيميائي، وهو "عمل إرهابي" بموجب قوانين بريطانيا، كما قوانين الولايات المتحدة المصنفة الحكومة السورية كدولة راعية للإرهاب.

إذا تمت محاكمة وادانة "إيما" كما كان لقبها في لندن قبل الزواج، فسوف تنضم أسماء الأخرس الى نادي من مارسوا الطغيان في بلادهم وحاكمهم القضاء البريطاني، منهم دكتاتور حكم التشيلي 17 سنة، واعتقلوه حين كان يخضع في 1998 للعلاج في لندن، هو الجنرال أوغوستو بينوشيه، الذي أبقوه رهن الإقامة الجبرية لأكثر من عام، ثم انتهت محاكمته باطلاق سراحه واعادته إلى تشيلي ليحاكمه قضاؤها على طريقته.

وهناك آخر، يقضي حكما بالسجن 50 عاما في بريطانيا، هو Charles Taylor الرئيس السابق لليبيريا، والذي أدانته محكمة دولية في لاهاي قبل 9 أعوام بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم حرب في سيراليون. كما القوا القبض في 2017 على زوجته السابقة Agnes Reeves Taylor ببريطانيا أيضا، واتهموها بممارسة التعذيب.

نشرة حمراء من الإنتربول

طبعا، استبعدت "التايمز" تلبية أسماء للاستدعاء والحضور الى لندن، فيما لو قرر القضاء البريطاني محاكمتها "علما أنه ليس واضحا بعد اذا كان المدعون العامون يرغبون بمحاكمة غيابية" لذلك أشارت الصحيفة إلى إمكانية إصدار نشرة حمراء من الإنتربول، مما يجعل "السورية الأولى" غير قادرة على السفر الى الخارج" لأن أصفاد الاعتقال ستكون بانتظارها أينما حلت بها الرحال.

وكانت تستقبل جندات الجيش

وكانت "وحدة جرائم الحرب" التابعة لشرطة لندن، تلقت احاطة في 31 يوليو الماضي "تتعلق بالصراع السوري المستمر، وبدأ ضباط فيها بتقييمها" بحسب ما قرأت "العربية.نت" ما قاله للصحيفة متحدث باسم الشرطة، ففتحوا ملف تحقيق أولي، معروف أمنيا باسم "تمرين النطاق"بعد أن أرسلت وحدةGuernica 37 المعروفة قضائيا وأمنيا كدائرة قانون دولي "أدلة على سلطة "السيدة الأولى" في الطبقة الحاكمة السورية ودعمها القوي للقوات المسلحة السورية".

رئيس الوحدة Toby Cadman وجد على ما يبدو حيثيات وموجبات في الاحاطة، جعلته يعتقد بوجود حجة قوية لمحاكمة أسماء الأسد، الخاضعة منذ 2012 لعقوبات من بريطانيا والاتحاد الأوروبي معا، وقال: "ظل فريقنا القانوني يحقق في هذه المسألة لأشهر عدة، ونتيجة لذلك قدم رسالتين سريتين إلى قيادة جهاز مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة، والمعروف برمز SO15 اختصارا، ومع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة للصراع في سوريا ، لذلك نأمل أن تكون هناك عملية فعالة تهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين " كما قال.