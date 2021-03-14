شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل الدم التي تشير إلى إصابتك بتسمم الحمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسمم الحمل هو ارتفاع ضغط الدم بعد 20 أسبوعًا من الحمل، ويعد وجود البروتين في البول علامة شائعة للمرض، نادرًا ما لا تظهر أعراض تسمم الحمل إلا بعد أيام أو حتى أسابيع من الولادة، وليس كل ارتفاع ضغط الدم هو تسمم الحمل. في بعض النساء، يرتفع ضغط الدم بشكل كبير جدًا في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل. يُسمى هذا أحيانًا ارتفاع ضغط الدم الحملي، ويمكن أن يؤدي إلى تسمم الحمل، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبارات الدم التي تكشف تسمم الحمل، وفقاً لموقع " kaiserpermanente".

ويمكن أن يكون تسمم الحمل خطيراًعلى الأم والطفل، حيث يمكن أن يمنع الطفل من الحصول على ما يكفي من الدم والأكسجين كما يمكن أن يضر بكبد الأم وكليتيها ودماغها.

اختبارات الدم لتسمم الحمل

ستخضع المرأة التي قد تظهر عليها علامات تسمم الحمل المبكر أو البسيط لفحص دمها للكشف عن علامات إضافية لتسمم الحمل.

-تحليل حمض اليوريك غالبًا ما تكون زيادة حمض اليوريك في الدم هي أول علامات بالدم تتعلق بمقدمات تسمم الدم، وحمض اليوريك هو منتج يتكون من انهيار بعض الأطعمة الغنية بالبروتين وانهيار الخلايا في الجسم. عادة ما يتم تصفيته من الدم عن طريق الكلى ولكن إذا تضررت الكلى بسبب تسمم الحمل ، فقد ترتفع مستويات حمض البوليك في الدم.

-الهيماتوكريت يمكن أن تكون قيمة الهيماتوكريت المرتفعة علامة على تسمم الحمل يخبر الهيماتوكريت النسبة المئوية لخلايا الدم الحمراء في الدم - قيمة الهيماتوكريت 42 تعني أن خلايا الدم الحمراء تشكل 42٪ من حجم الدم.

تتراوح قيمة الهيماتوكريت الطبيعي للمرأة غير الحامل بين 36٪ و 44٪ أثناء الحمل ، تنخفض قيمة الهيماتوكريت بشكل طبيعي - يزداد السائل في الدم (البلازما) ، مما يجعل خلايا الدم الحمراء أقل تركيزًا ولكن غالبًا ما تتسبب تسمم الحمل في أن تمتص أنسجة الجسم بلازما الدم. يصبح الدم أكثر تركيزًا ، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الهيماتوكريت بشكل غير طبيعي.

تحليل الصفائح الدموية، يمكن قياس عدد الصفائح الدموية في الدم، قد تسبب تسمم الحمل انخفاض غير طبيعي في عدد الصفائح الدموية.

-زمن الثرومبوبلاستين الجزئي (PTT) هذا مقياس للوقت الذي يستغرقه الدم للتجلط يمكن أن يسبب تسمم الحمل مشاكل في تخثر الدم التي تزيد من زمن الثرومبوبلاستين الجزئي.

-الشوارد تتضمن أمثلة الإلكتروليتات المهمة الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكلوريد قد تتغير كميات الشوارد في الجسم إذا تسببت مقدمات تسمم الدم في تلف الكلى أو تسبب في تسرب السوائل من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة (الوذمة).

-اختبارات وظائف الكلى تتحقق هذه الاختبارات من كمية بعض المواد الموجودة في الدم والتي عادة ما تزيلها الكلى من الجسم تزيد هذه المواد ، التي تشمل نيتروجين اليوريا في الدم والكرياتينين، في الدم في حالة تلف الكلى.

-اختبارات وظائف الكبد. ترصد هذه الاختبارات الإنزيمات التي تشير إلى مدى كفاءة عمل الكبد.