شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد على الدماغ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خبراء علم النفس العصبي أن تعدد المهام أو إجراء أكثر من مهمة في وقت واحد قد يجعلنا أقل كفاءة وأكثر عرضة للأخطاء، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك"، وقالت الدكتورة سينثيا كوبو، عالمة النفس العصبي بمستشفيات كليفيلاند كلينيك، أن أدمغتنا مؤهلة لأن تقوم بمهمة واحدة أو يمكنها التركيز فقط على مهمة واحدة في كل مرة.

وأضافت: "عندما نعتقد أننا نقوم بمهام متعددة، فإننا في أغلب الأحيان لا نقوم بأمرين في وقت واحد، ولكن بدلاً من ذلك، نقوم بإجراءات فردية في تتابع سريع، أو تبديل المهام".

ووجدت إحدى الدراسات أن 2.5٪ فقط من الأشخاص قادرون على القيام بمهام متعددة بفعالية بالنسبة لبقيتنا، فإن محاولاتنا للقيام بأنشطة متعددة في وقت واحد ليست كذلك في الواقع.



تعدد-المهام

يمكن أن يؤدي تعدد المهام إلى إعاقة أدائك

تشير الدراسات إلى أنه عندما يقوم دماغنا - خاصةً عندما تكون هذه المهام معقدة وتتطلب انتباهنا النشط - نصبح أقل كفاءة وأكثر عرضة لارتكاب خطأ.

قد لا يكون هذا واضحًا أو مؤثرًا عندما نقوم بمهام بسيطة وروتينية، مثل الاستماع إلى الموسيقى أثناء المشي، أو طي الملابس أثناء مشاهدة التلفزيون، ولكن عندما تكون المخاطر أكبر وتكون المهام أكثر تعقيدًا، فإن محاولة القيام بمهام متعددة يمكن أن تؤثر سلبًا على حياتنا - أو حتى تكون خطيرة.

يشتت انتباهنا ما يسمى بتعدد المهام إنه يجعل من الصعب علينا أن نولي اهتمامنا الكامل لشيء واحد على سبيل المثال، في الدراسات، أدت محاولة إكمال مهام إضافية أثناء محاكاة القيادة إلى أداء أقل للقيادة.

تشير دراسات أخرى إلى أن الأشخاص الذين "يقومون بمهام متعددة في الوسائط" بشكل متكرر (مثل الاستماع إلى الموسيقى أثناء التحقق من البريد الإلكتروني أو التمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء مشاهدة فيلم) يكونون أكثر تشتتًا وأقل قدرة على تركيز انتباههم حتى عندما يؤدون مهمة واحدة فقط.

يمكن أن يؤثر أيضًا على قدرتنا على التعلم، لأنه من أجل التعلم، نحتاج إلى أن نكون قادرين على التركيز.

وقالت كوبو: "كلما تعددت المهام، قلت إنجازاتنا بالفعل، لأننا نفقد ببطء قدرتنا على التركيز بما يكفي للتعلم إذا كنا نحاول باستمرار القيام بمهام متعددة ، فإننا لا نتدرب على ضبط بقية الكلام للمشاركة في معالجة وتعلم أعمق."

ووجدت إحدى الدراسات أن طلاب الجامعات الذين حاولوا القيام بمهام متعددة استغرقوا وقتًا أطول لأداء واجباتهم المدرسية وكان متوسط ​​درجاتهم أقل.