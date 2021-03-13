خطة إيطالية لتطعيم 80٪ من السكان ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت إيطاليا، السبت، إنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد "كوفيد-19" بحلول سبتمبر/أيلول من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.

وأعلن فرانشيسكو باولو فيجليولو، المفوض الخاص الجديد لفيروس كورونا، خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميا، وفقا لبيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء.



وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير/شباط من العام الماضي.

وتأتي إيطاليا كثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3 ملايين و200 ألف.

