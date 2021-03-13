صحة ورشاقة

خطة إيطالية لتطعيم 80٪ من السكان ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت إيطاليا، السبت، إنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد "كوفيد-19" بحلول سبتمبر/أيلول من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.

وأعلن فرانشيسكو باولو فيجليولو، المفوض الخاص الجديد لفيروس ، خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميا، وفقا لبيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء.

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير/شباط من العام الماضي.

وتأتي إيطاليا كثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3 ملايين و200 ألف.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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