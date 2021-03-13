بعد تطعيم كورونا بلقاح أسترازينيكا.. إصابة 3 بجلطات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 3 من العاملين بقطاع الصحة في النرويج، السبت، بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كورونا، ويعالجون حاليا في المستشفى.

وأوقفت النرويج يوم الخميس استخدام هذا اللقاح في أعقاب خطوة مماثلة للدنمارك. وحذت أيسلندا حذوهما فيما بعد.



وقال سيجورد هورتمو، وهو أحد كبار الأطباء في وكالة الأدوية النرويجية، في مؤتمر صحفي عُقد بالاشتراك مع المعهد النرويجي للصحة العامة "لا نعرف ما إذا كانت الإصابات مرتبطة باللقاح".

والأفراد الثلاثة دون سن الخمسين.

وأضاف أن وكالة الأدوية الأوروبية ستحقق في تلك الوقائع الثلاث.

وقبل تحرك الدنمرك والنرويج، توقفت النمسا عن استخدام مجموعة من جرعات لقاح أسترا زينيكا أثناء تحقيق في حالة وفاة بسبب اضطرابات تجلط الدم وانسداد رئوي.

ومع ذلك، قالت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس إن فوائد اللقاح تفوق مخاطره ويمكن الاستمرار في إعطائه.

وتبذل أوروبا جهودا مضنية للإسراع في طرح اللقاحات بعد تأخر عمليات التسليم من شركتي فايزر وأسترا زينيكا، رغم أن ارتفاع عدد الإصابات أدى إلى تجدد إجراءات العزل العام في دول منها إيطاليا وفرنسا بعد أن تفشت سلالة جديدة من الفيروس أشد عدوى.