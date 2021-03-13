شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مدى تأثير مرض السكري على الرجال والنساء وأبرز المضاعفات بالجنسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك اختلاف في الطريقة التي يؤثر بها مرض السكري على كل من الرجال والنساء، يعتمد الاختلاف بشكل أساسي على عادات نمط الحياة، والهرمونات، وظهور المضاعفات ، والموقف تجاه العلاج ، والتغذية ، والبيئة ، والإجهاد وغيرها من العوامل وفقا لتقرير لموقع time now news.

كيف يؤثر مرض السكري على النساء؟

غالبًا ما تجد النساء صعوبة في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم على المسار الصحيح لأنهن يميلون إلى إهمال صحتهن أثناء رعاية أسرهن، لقد وجد أن النساء المصابات بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بأربع مرات مقارنة بالرجال ، الذين يُتوقع تعرضهم للخطر مرتين، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أخرى مرتبطة بمرض السكري مثل العمى وأمراض الكلى والاكتئاب.

غالبًا ما تعاني النساء من الاكتئاب أثناء التعامل مع مرض السكري مرتين مثل الرجال يجدونها عبئًا إضافيًا بين مسؤولياتهم وحياتهم المهنية والأسرة، قد يكون من الصعب أيضًا التعامل مع مرض السكري أثناء الحمل ، حيث يؤثر على كل من الأم والطفل، كما وجدت النساء المصابات بداء السكري من النوع 1 أنهن يعانين من اضطرابات الأكل التي لا توجد عادة لدى الرجال.

كيف يؤثر مرض السكري على الرجال؟

غالبية الرجال لا يتم تشخيصهم مقارنة بالنساء لأنهم يتجنبون الذهاب إلى الأطباء عادة لا يريدون قبول حقيقة أنهم ليسوا على ما يرام بالإضافة إلى ذلك ، وجدت العديد من الدراسات العلمية أن كلا من النوع الأول والنوع الثاني من مرض السكري أكثر شيوعًا عند الرجال منه لدى النساء وجد أن مرض السكري يؤدى الى حدوث الكثير من المضاعفات على الرجال وهى:

- فرط نشاط المثانة .

- سلس البول عند الذكور.

- التهابات المسالك البولية.

الجزء الجيد هو أنه يمكن إدارة هذه المضاعفات بشكل صحيح من خلال استشارة الأطباء في الوقت المناسب.